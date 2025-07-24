台股多頭集結 AI全線開火 重返23,300關卡

台股昨（23）日開盤便重返23,000點。早盤受日股新關稅題材激勵先拔頭籌，盤中在台積電等AI概念股全線「火力支援」下，指數隨多頭力道集結，一路震盪走高，終場指數大漲330點、收23,318點，收復5日均線。

儘管美股漲跌互見，日股在新關稅激勵下飆漲，帶動台股昨日早盤開高95點，盤中在台積電為首的AI股領軍衝鋒下，指數震盪盤堅拉尾盤，終場大漲收市，重新站回23,300點關卡與5日均線。

台股23日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

盤面上，除AI股強勢表態外，軍工、面板、無人機、重電能源及特用化學股接棒爆發；匯兌題材、貶值受惠股也沾光走高；17檔千金股漲多跌少，以旭隼（6409）漲3.4%最強勢，大立光逆勢下跌3%最疲軟。

此外，本周具備生技展題材的新藥股，以及受惠國際銅價走揚的非鐵金屬概念股，亦具備題材性表現機會，藥華藥、美時、第一銅、華新等順勢走揚。

三大法人昨日合計買超179.5億元。其中外資買超84.3億元，連七買、累計買超865.4億元；投信則賣超11.9億元，連三賣、累計賣超66億元；自營商買超107.1億元，連七買、累計買超461.5億元。八大公股行庫賣超37.3億元，由買轉賣。

市場法人分析，此次美日協議的意義，不在日本取得什麼讓利條件，而在於美方首度釋出「對等原則」下願意調降關稅的態度。台灣作為美國關鍵科技與半導體合作夥伴，若能爭取同步或更優待遇，將為出口產業帶來實質助益。

綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，美國多數科技股將於近兩周公告財報，市場矚目Google與特斯拉即將公布的數據，川普也傳出將宣布美國AI全面行動計畫，牽動全球資金布局。

台股方面，因台灣關稅稅率尚未公布，以及美方可能啟動232條款針對半導體加徵關稅，仍干擾投資人信心，短線將維持高檔震盪格局。

操作上，建議低接不追高，聚焦基本面穩健、且具流動性中大型權值股，包括AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、生技族群等。