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櫃買中心舉辦「綠色證券認證制度線上宣導會」 獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）偕同臺灣證券交易所共同舉辦2場「綠色證券認證制度線上宣導會」，於7月23日圓滿完成，本次宣導會說明制度推動的緣由與國際發展現況，並深入解析「綠色收入」之認定及計算實務，及透過實際案例手把手進行「綠色收入」揭露教學，共吸引137家上市櫃公司計193位代表踴躍參與，顯示該制度於今年4月推出後，即受上市櫃公司高度重視。

櫃買中心表示，依金管會「綠色及轉型金融行動方案」所推動建置之「綠色證券認證制度」，將於2026年（以2025年度營業收入為基準）正式實施，未來上市櫃公司年度營收所揭露綠色收入符合相關規定者，將獲頒綠色證券認證，除能彰顯企業綠色轉型成效，更能提升投資吸引力，有助於引導資金流向綠色企業，加速企業發展。

為協助公司瞭解什麼是「綠色證券認證制度」 、該制度對公司有何好處、及與制度攸關之「綠色收入」該如何認定及如何揭露，櫃買中心今年已舉辦多場宣導說明會，使公司瞭解該制度，並鼓勵公司公開揭露其永續經濟活動所帶來之營收表現成果，以進一步取得綠色證券認證。

櫃買中心攜手上市櫃公司共同邁向永續轉型，有關「綠色證券認證制度」相關資訊及宣導影片，已放置於「上櫃公司入口網」(上櫃公司業務資訊/其他/綠色證券認證制度，網址：https://portal.tpex.org.tw ) 供各界參閱， 「綠色證券資訊平台」（網址：https://eco-fin.tpex.org.tw）也將於今年推出2.0版新增綠色證券認證專區，持續提供與國際接軌之國內外綠色認證資訊。

營收 櫃買中心

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