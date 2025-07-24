就市論勢／AI伺服器、手機周邊 聚光

盤勢分析

日、菲與美國達成貿易協議，兩國股市大幅反彈，美國可望於8月1日前與印度、歐盟兩大經濟體完成貿易談判，市場對台美談判結果樂觀，最終稅率動向受到關注。加權指數昨（23）日開平後走高，收復前一天黑K及原先弱勢表現，上漲330點，收在23,318點，漲幅1.4%，成交金額約3,609億元。

近一周台股突破第1季以來整理區間，沿5日線上攻，見多頭排列態勢，平均成交量約3,700億元左右，融資餘額還不到2,300億元，呈量增擴張格局。外資大幅加碼台股，7月15日以來買超金額累計865億元，投信調節部位賣超逾18億元；值得關注的是，外資期貨空單從近6萬口高點逐步滑落，目前已降低至4.7萬口附近，顯示避險情緒趨緩。

儘管第2季企業受匯損影響獲利，加上台灣關稅未定等雙重利空因素，不過外資仍持續買入現貨，倘若台灣能取得與競爭對手國相當或較低關稅條件，市場信心將持續加溫，反倒有望積蓄動能挑戰前高。

投資建議

台灣關稅待定，現階段指數突破整理區間，後市有望呈現震盪攻高格局，隨股價位階墊高，市場利空反應劇烈、利多消息相對冷淡，大盤若因關稅或企業獲利影響出現賣壓，可趁股價回落分批進場。選股建議鎖定下半年出口亮點如AI伺服器、手機周邊，並關注未來成長動能看好的機器人等表現機會。