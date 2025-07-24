載板族群 掀比價行情

載板龍頭廠商欣興（3037）本月30日舉行法說會，市場預期釋出下半年傳統旺季展望正向；相關載板廠商景碩、南電與臻鼎昨（23）日掀起比價行情。欣興將在法說會前一天公布財報，法人預估，匯損干擾最壞情況即將過去。

欣興昨天股價收131.5元，上漲3元。臻鼎收115.5元，上漲3元。景碩收103元，上漲2.5元；南電收171.5元，上漲8.5元。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率及傳統旺季到來，業界傳出，下半年載板報價ABF與BT載板皆可望逐季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好欣興、景碩可望受惠；南電、臻鼎也將受惠此趨勢。

業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價可望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實際上漲幅度約在個位數百分比，並逐季看增。

欣興受惠於高階AI應用挹注帶動載板與HDI稼動率，累計上半年營收625.56億元，年增15.2%。

川普提出東南亞泰國的高關稅引發關注，欣興日前指出，泰國廠按照既定下半年試產，相關布局配合客戶端要求進行，沒有明顯變化。

展望近況，欣興日前重申，整體來看，載板HDI下半年業績會比上半年好，若無匯率干擾因素，可能會更好，但最新展望將在7月法說會上更新。

對於關稅影響，欣興日前提到，目前訂單沒有受到影響，且公司積極布局高階市場，可望降低相關潛在干擾。欣興直接出口美國營收占比僅2%至3%。

匯率方面則有較大影響，目前台積電、世界等大廠已陸續提及匯率干擾。欣興坦言，新台幣第2季短線急升，當時美元在手仍有正部位，難免會有匯損，但實際數據要待財報結算公布。