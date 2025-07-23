外資連7日買超台股 連2日加碼鴻海

美國對日本降低關稅激勵台股走高，終場上漲330點收在23318點，外資買超台股新台幣84億元，連7日加碼台股865億元，三大法人同期累計買超台股1308億元，外資今天敲進群創、中鋼、台企銀、中信金，連2日加碼鴻海。

美國宣布對日本課徵關稅降至15%，市場正面看待美台關稅談判進展，台股今天類股齊揚，終場加權指數上漲330.75點，收在23318.67點，重返23000點大關，成交值新台幣3522.15億元。

三大法人今天合計買超180.98億元，其中自營商買超107.16億元，投信賣超10.49億元，外資及陸資買超84.31億元。根據統計，外資已連續7個交易日買超台股，累計規模865億元，三大法人同期累計買超1308億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超群創3.56萬張位居第1，買超中鋼2.84萬張位居第2，加碼台企銀、中信金各超過2萬張，敲進台玻、鴻海各1.86萬張和1.84萬張，加碼復華富時不動產ETF約1.72萬張，買超聯電約1.41萬張，加碼友達約1.02萬張。

相較之下，外資今天賣超元大台灣50反1 ETF達4.43萬張排名第1，調節神達3.85萬張排名第2，減碼台新金約2.25萬張，賣超力積電約1.27萬張。外資今天調節台積電571張，終結連3買。

投信今天也加碼鴻海1545張，三大法人合計買超鴻海2.29萬張，連2日三大法人合計買超鴻海近2.93萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，美國對日本降低關稅至15%，部分消弭市場不確定因素，市場也正向看待美台關稅談判進展，帶動台股今天走高。

觀察外資與內資布局台股動向，黃文清指出，內外資近期敲進基期較低、具補漲空間的個股，並未呈現連續性或大部隊規模的加碼動作。

展望台股後市，黃文清指出，仍需觀察關稅談判結果，以及美科技股指標企業財報、台股上市櫃公司法人說明會對下半年展望，美國是否會針對半導體等特定產業課徵關稅，也是觀察重點。