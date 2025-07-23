小摩看多亞洲航運股 長榮、陽明補漲行情將啟動？

摩根大通（小摩）證券在最新出具的「貨櫃航運與造船業透視」報告指出，在紅海危機升溫、歐洲港口壅塞與運能調整影響下，亞歐線運價持續上漲，預期業者將進一步調漲運費、削減運能，有望支撐市場報價。因此，後市看好亞洲航運類股，而台灣指標航商長榮（2603）、陽明海運（2609）股價表現相對落後，評價有望具補漲空間。

小摩在最新出具的報告中指出，近幾個月受到貿易不確定性與運能調整影響，上海出口集裝箱運價指數先大漲後連跌，反映市場供需波動仍劇烈。小摩預期，業界將進一步削減有效運能，並計畫針對印度次大陸與中東至北美航線調漲綜合費率，最高每櫃上調1,000美元，有望支撐運價止跌回穩。

相較下，亞歐線運價自6月起已上漲約25%，主因歐洲北部主要港口持續壅塞、蘇伊士運河航線缺乏大規模恢復的明確跡象，加上紅海危機升溫，導致航線改道繞行好望角已成常態，運能緊縮效應顯著。

因此，小摩轉為看好亞洲航運股，並指出年初至今台灣航運業者如長榮與陽明仍受關稅不確定性壓抑需求，且長榮與陽明近三個月股價表現落後並不合理，研判主因可能是台股資金偏好科技股所致。

小摩進一步表示，儘管全球航運股表現分歧，亞洲區業者展現相對韌性。具高全球曝險的航商今年來受多項貿易政策變數影響，導致供應鏈中斷與營運效率受損。

進入2025下半年，在地緣政治緊張與貿易規則重塑的格局下，全球貿易生態系正快速變化。小摩表示，隨著雙邊關稅逐步明朗，不確定性逐漸消退；同時，中國大陸船廠全球市占大幅滑落，韓國船廠趁勢擴張，造船產業版圖也出現明顯轉移。整體而言，亞洲航運與造船產業正迎來結構性變化，後續發展備受關注。