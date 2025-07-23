百億大咖換人當！三大法人續買超180億元 7天加碼1308億元

美對台對等關稅仍無消息，但台積電（2330）休兵兩日後重振旗鼓，加上機器人、PCB、塑膠等相關族群剽悍攻高，台股23日整場於高檔震盪，尾盤買單拉抬精成科（6191）、鴻海（2317）、大量（3167）、世芯-KY（3661）等重量級電子股，加上台積電最後一盤再現5,647張大單敲定，將股價拉上1,145元，牽手台股收在今日最高點23,318.67點，但成交值降至3,522.15億元；個股方面，神達（3706）蟬聯人氣王，但股價連飆4日後，今日開高收低1.27%、報77.8元，成交值仍居第二大。三大法人續買超180.98億元，連續7個交易日已累計買超1,308.25億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超84.32億元，投信賣超10.5億元；自營商買超（合計）107.16億元，其中自營商（自行買賣）買超48.54億元、自營商（避險）買超58.63億元。

統計今日收漲停個股有19檔，其中台玻成交量超過9.7萬張，表現最為搶眼，南亞、昆盈也有4.5萬張以上大量。依漲幅排序為：幸康漲10%、收52.8元；愛地雅漲10%、收6.6元；偉訓漲9.99%、收109元；富驊漲9.97%、收41.9元；聯嘉漲9.97%、收20.95元；雷虎漲9.97%、收68.4元；笙泉漲9.96%、收28.7元；康普漲9.96%、收57.4元；台苯漲9.94%、收9.07元；中鴻漲9.93%、收16.05元；美琪瑪漲9.91%、收86.5元；美利達漲9.9%、收111元；南亞漲9.9%、收31.65元；昆盈漲9.89%、收43.35元；楠梓電漲9.86%、收71.3元；台玻漲9.82%、收18.45元；巨大漲9.77%、收118元；千興漲9.69%、收12.45元；上緯投控漲9.64%、收108元。

觀察成交量前10大個股，除人氣王神達開高收低、00632R一路於低檔整理外，其餘皆漲。依序為：神達成交175,313張，股價跌1.27%、收77.8元；富喬成交120,230張，股價漲0.23%、收44.2元；元大台灣50反1成交99,739張，股價跌0.86%、收20.78元；台玻成交97,310張，股價漲9.82%、收18.45元；精成科成交85,247張，股價漲3.35%、收108元；南亞科成交75,779張，股價漲6.17%、收43.05元；群創成交75,709張，股價漲4.09%、收11.45元；元大台灣50成交63,715張，股價漲0.3%、收50.7元；金居成交62,468張，股價漲2.99%、收89.6元；矽統成交56,966張，股價漲2.84%、收58元。

觀察今日成交值前10大個股，神達收低、聯發科持平，其餘皆漲。依序為：台積電338.75億元，股價漲1.33%、收1145元；神達139.03億元，股價跌1.27%、收77.8元；精成科90.66億元，股價漲3.35%、收108元；鴻海82.99億元，股價漲2.47%、收166元；大量79.87億元，股價漲1.18%、收172元；世芯-KY79.55億元，股價漲2.82%、收3825元；南電77.8億元，股價漲5.21%、收171.5元；聯發科69.52億元，股價持平於1430元；華城65.05億元，股價漲8.55%、收660元；欣興60.15億元，股價漲2.33%、收131.5元。