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台股上漲330點重返2萬3千點 台積電收高15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股23日收盤上漲330.75點，終場以23,318.67點作收，成交量3,522.15億元；台積電（2330）收盤價1,145元，上漲15元，漲幅1.33%。

今日成交金額大且走高為：精成科（6191）、鴻海（2317）、南電（8046）、世芯-KY（3661）、華城（1519）、大量（3167）、欣興（3037）、金居（8358）及和椿（6215）。

成交金額大且疲軟者則為：神達（3706）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、台燿（6274）、富世達（6805）、信驊（5274）、致茂（2360）、漢唐（2404）及大立光（3008）。

第一金投顧表示，加權指數先創高後拉回，回測10日均線仍維持多方格局，仍有機會逐步邁向多頭排列，60日均線向上交叉120 日均線，為低檔帶來支撐力道；日 KD指標自高檔區交叉向下，短線仍維持整理格局。盤勢止穩後仍以個股表現為主，短線下檔22,500點或月線作為支撐，資金輪動快速個股輪流表現；不過，由於資金跑得快，操作則需要更多耐心等待或以靈活因應。

個股 短線

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