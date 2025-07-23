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印越關稅下調 鈺齊飆5%領彈、製鞋族群齊步走

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國對印尼關稅稅率由32%降至19%，甚至低於越南的20%，大幅緩解台灣製鞋大廠關稅負擔，23日相關個股趁台股強彈之際，由鈺齊-KY（9802）漲逾5.5%領跑，帶動豐泰（9910）、志強-KY（6768）、寶成（9904）等齊漲站回月線之上，中傑-KY（6965）也力戰5日線，惟來億-KY（6890）反壓相對沉重，落於平盤上下狹幅震盪。

製鞋大廠指出，東南亞的越南、印尼為主要生產基地，如今兩國關稅政策明朗化，且稅率皆低於最初宣布成數，品牌客戶要求分攤製鞋成本壓力應可卸除。

其中，寶成製鞋產能以印尼為主、占比54%，其次為越南31%，兩國合計占比高達85%。美國對越南、印尼等對等關稅大降後，寶成尤其受惠。股價反應關稅利多，23日寶成量增價彈逾2%，同步站上5日、10日線。

寶成6月合併營收195.89億元，年減6.7%；上半年合併營收1,298.06億元，年增0.9%。值得注意的是，寶成製鞋業務6月年增9.4%，已連16個月年增，顯示全球製鞋產業景氣穩健升溫。

另，鈺齊-KY 6月合併營收17.53億元，年增23.2%，改寫同期次高；第2季合併營收52.32億元，雖受新台幣大幅升值而影響新台幣營收數據，但仍季增42.6%、年增31.9%，為近10個季度的單季營收新高；上半年合併營收89億元，年增34.3%，目前客戶拉貨動能穩健增溫，帶動營運表現亮眼。

整體而言，調降後的關稅大幅減輕業者營運壓力，市場對後續獲利展望持樂觀態度，帶動族群資金輪動與股價回穩。

營收 寶成 關稅

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