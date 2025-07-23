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PCB 超夯還能買嗎？分析師：ABF 有亮點 另外這族群也看好

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

印刷電路板族群從CCL的 台光電（2383）衝上千元、金像電（2368）、金居（8358）等頻創新高，不斷有點火接棒的個股延續攻勢，成為盤面上人氣聚焦的強勢族群，在PCB股大漲之下還可以買嗎？該怎麼選股？分析師坦言， 除了指標的領頭羊之外，ABF三雄具有BT載板報價谷底翻揚、AI ASIC交換器商機、低基期等題材，更值得關注；另外，看好PA三雄是另一個亮點族群。

台股23日擺脫前一個交易日大跌的頹勢出現反彈，早盤以23,063.57點開高，一度拉升至23,297.9點，盤中上漲逾200點，PCB股仍是盤面上的強勢族群，楠梓電（2316）衝上漲停71.3元，為1999年7月以來的高點。

載板龍頭欣興（3037）開高， 盤中上漲逾2%；景碩（3189）也是開高， 盤中上漲逾2%； 南電（8046）以169元開高後一度衝達漲停179元，創近1年高點，盤中漲幅逾4%。

健鼎（3044）以276元開高後一度衝達286元寫下新高， 盤中上漲逾2%；精成科（6191）以107元開高後一度拉升至109.5元， 寫下歷史新高， 盤中漲幅近1%；金居盤中也再創高， 早盤以89.9元開高後一度拉升至93.6元， 盤中漲幅逾2%。

下半年進入傳統旺季到來，業界傳出，下半年載板報價ABF與BT載板都可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚；法人看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩將可望率先受惠，南電也將受惠BT載板報價上漲的趨勢。

PCB股的台光電日前寫下1,035元天價，23日則是呈現休息走勢， 盤中小跌；金像電昨日創下346元天價，23日開高震盪，雖未再創高， 但力守紅盤；到底PCB族群在出現強漲，且不斷有個股接棒點火之下，投資人關心還可以買什麼？

證券分析師張陳浩認為， 領頭的指標股仍看好， 但更值得關注的是低基期及具有題材ABF三雄，除了BT載板報價上漲的題材之外，更看好的是AI ASIC交換器的需求商機，他表示，欣興、景碩及南電具有題材助攻，股價表現空間仍大，值得留意。

ABF三雄之外，張陳浩同時點名看好PA三雄全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）則是下個亮點，預期PA磷化銦基板缺貨可望在第3季的下半季解決，他強調，資料中心的建置中包括接收及放大端，PA是𣎴可缺的關鍵因素，在上半年的缺料問題解決後，營運展望看好。

PCB 台光電

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