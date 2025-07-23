台塑四寶除息完美收官！南亞放量漲停兩天填息 類指飆逾5%
台塑四寶今年除息秀完美收官，壓軸南亞（1303）配息0.7元、7月22日除息，除息首日填息約35%後翻黑收低在28.8元，惟外資當日卻逆勢回補3298張，23日多頭火力全開，盤中觸及漲停31.65元，兩天填息達陣，並激勵台化（1326）漲逾5%、台塑（1301）與台塑化（6505）雙漲逾3%，推升塑膠類指盤中大漲逾5%，成為多頭主攻手之一。
南亞6月營收205.8億元，月減13.6億元，若排除匯率差異，合併營收實際減少9.1億元，月減4.1%。其中，電子材料產品銷售組合改善，高階材料因AI、通訊需求帶動，銷售增加，但基礎規格隨關稅豁免期拉貨潮減緩，出貨量下滑，整體營收減少；化工產品因BPA銷售量減少、美國EG船期延後，營收不如上月表現。
惟南亞預計7月及第三季合併營收將較前期增加，主因來自電子材料與化工產品的業績成長，此外，南亞認為，若關稅不確定性緩解、國際貿易回歸常態，將有利下半年景氣復甦。
台塑四寶至今已全部完成填息。回顧台塑四寶除息節奏，台塑化配息0.80元，6月25日率先除息，兩天填息，現金股息將於7月25日發放；台化配息0.5元，7月1日除息，1日填息，現金股息將於7月30日發放；台塑配息0.50 元，7月15日除息，開盤秒填息，現金股息將於8月15日發放；南亞配息0.7元，7月22日除息，兩天填息，現金股息將於8月20日發放。
在台塑四寶接連填息達陣下，塑膠族群士氣大振，今日台苯（1310）放量漲停，聯成（1313）大漲逾7%，台達化（1309）、台聚（1304）聯袂漲逾半根停板，國喬（1312）、亞聚（1308）、華夏（1305）齊漲逾4%，中石化（1314）也漲逾2%。拉抬塑膠類指盤中大漲約5.7%，擠進類股漲幅前三名。
儘管今年上半年受新台幣升值與產能競爭壓力影響，台塑四寶累計稅後虧損逾250億元，前景仍受市場關注。隨著第四季石化及電子材料產品進入傳統旺季，加上地緣政治緩和及產業結構調整，有望帶動塑化族群下半年逐步復甦。
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