台塑四寶除息完美收官！南亞放量漲停兩天填息 類指飆逾5%

今天大跌，直雲來解答你的疑問！ 今天大跌結果盤後看三大法人除了投信小賣都還是大買，外資空單也減，我看很多財經自媒體覺得這現象很奇怪。 我個人是覺得一點也不奇怪，我觀察台股有一個奇妙現象，就是每半年會有一次自己跌自己的，法人都沒有大賣也沒有明顯利空。 很多財經自媒體說是散戶人踩人，我也不這麼覺得，散戶才沒有這樣的能量帶動下跌，解答就是主力在洗盤啦！

2025-07-23 08:03