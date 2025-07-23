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自行車廠緊盯川普對等關稅 美利達、巨大接力漲停先衝一波

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台灣自行車產業正密切關注川普對台的對等關稅政策，業者普遍認為，只要關稅稅率低於主要競爭對手，即相對有競爭優勢，而目前台灣主要競爭者包含越南關稅約20%、柬埔寨36%、印尼19%。23日自行車雙雄搶在關稅明朗前先衝一波，早盤美利達（9914）率先衝上漲停，隨後巨大（9921）也跟著亮燈，並帶動桂盟（5306）放量飆過季線，多頭動能強勁。

台灣自行車產業正緊盯美國即將公布的對台「對等關稅」政策，業者普遍認為，只要台灣對美出口的關稅稅率低於主要競爭對手，即可維持相對競爭優勢。而中國大陸因面臨美國高額關稅，台灣兩大廠商巨大與美利達已將大陸生產基地主要定位於供應中國內銷及東南亞、東北亞市場。

由於台灣廠商多數以中高階自行車產品為主，聚焦歐美市場，並積極布局越南等地投資設廠以享受歐盟零關稅等貿易優惠，業界認為，理想的對等關稅水平是低於或與越南的20%持平，即使兩者稅率相同，憑藉品牌形象和技術優勢，台灣仍具競爭力。

23日，美利達率先拉升股價攻上漲停111元鎖死，巨大接力漲停至118元，兩檔皆有超過千張的漲停買單排隊，強勁的多頭氣勢帶動桂盟放量突破季線，反映市場對關稅政策明朗化前資金積極布局的期待。

不過，業界同時提醒關注關稅政策可能帶來的消費信心變化與市場需求波動，尤其全球經濟及庫存調整壓力仍存，自行車市場短期仍承受逆風；但隨著政策明朗及新車款推出，歐美市場回暖跡象逐漸顯現，為台灣廠商帶來成長動能。

關稅 漲停 自行車

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