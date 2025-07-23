美降日關稅激勵概念股 台股齊揚盤中漲逾300點
美國調降對日本課徵關稅幅度至15%，市場期待美台關稅談判進展，台股盤中勁揚震盪，重返23000點整數關卡，最高23290.80點，大漲302.88點，類股齊揚，與日廠合作密切的電子零組件、電機機械、化工生技、汽車等概念股勁揚。
到10時45分，加權指數23247.35點，上漲259.43點，漲幅1.13%，成交值新台幣1982.73億元，其中電子股勁揚0.76%，金融漲0.58%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升1.24%。股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「17千金」。
台積電盤中最高1145元，漲15元，對大盤貢獻約121點，漲幅1.32%，市值攻上新台幣29.5兆元。
其他電子權值股鴻海、聯發科、日月光投控、台達電、聯電盤中勁揚，人工智慧概念股廣達、緯創小漲、緯穎跌1.2%。
川普宣布對日課徵關稅由原先25%降至15%，汽車關稅也降至15%，與日本車廠密切合作的和泰車、中華車，與機電日廠合作的重電廠華城、士電，在日本設點的傳動元件廠上銀等，盤中股價勁揚。
台新投顧副總經理黃文清分析，美國宣布降低對日本課徵關稅幅度至15%，不確定因素減緩，市場對美台關稅談判降幅空間有信心，激勵台股跟著日股走高。
展望台股後市，黃文清指出，美台關稅進展仍是市場關注焦點，觀察外資和內資在台股布局動向。
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