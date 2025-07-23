類指暴衝逾8%！玻璃期貨飆、AI 需求熱 台玻噴量漲停領漲

台積電（2330）休兵兩日後強勢反彈，23日早盤台股一度大漲逾300點，市場買氣回溫。其中，陶玻族群在中國玻璃期貨飆漲逾20%、高階電子級玻纖布需求暴增等利多加持下，氣勢如虹。龍頭股台玻（1802）股價頻頻漲停，躍居人氣股第二名，並激勵中釉（1809）勁揚約5%、和成（1810）與冠軍亦同步彈升，凱撒衛（1817）則由黑翻紅，合力拉抬陶玻類指盤中一度飆升超過8%，勇奪類股漲幅王寶座。

龍頭股台玻受惠於中國玻璃期貨大漲、高階玻纖布需求強勁等題材，今早盤中爆量逾9.2萬張，人氣僅次於神達（3706），股價則頻頻攻上漲停至18.45元，距離前高18.6元僅一步之遙，展現強勢多頭格局。

中國玻璃期貨價格近期快速走揚，自6月底每噸人民幣千元以下的低點，一舉上衝逼近1,200元，漲幅逾兩成。法人指出，此波漲勢反映中國大陸對平板玻璃產能管控趨嚴，供應緊俏推升期貨與現貨同步走高，台玻作為在陸市場主要供應商之一，營運動能明顯轉強。

除原有平板玻璃本業外，台玻布局高階電子級玻纖布也成為亮點。隨著AI伺服器、車用電子等高階應用快速發展，市場對Low DK2、Low CTE等高階玻纖布需求爆發，供需失衡加劇，台玻、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等台廠可望同步受惠、擴大出貨。

業界觀察，高階玻纖布價格近期已有國際大廠調漲跡象，台玻在產品組合優化、毛利率改善方面具備潛力，加上擴產計畫逐步開出，未來全球市占率可望提升，為中長期成長注入新動能。

在多重基本面利多與籌碼面強勢支撐下，台玻股價上周一度受壓18元關卡，經短線回測10日線整理後，今日再度強彈，展現技術面轉強訊號。

另一方面，中釉近年積極轉型切入新材料領域，亦開始展現成果。旗下螢光玻璃片產品已成功導入汽車與電動車照明系統，包括LED車燈、軸型燈與方向燈，展現技術實力。隨著全球電動車市場持續成長，公司車用訂單能見度明顯提升。

此外，中釉螢光玻璃材料已打入車用顯示市場，目前用於HUD（抬頭顯示器）產品已正式量產，公司對新材料在光電應用領域保持高度樂觀看法，預期有望推升營收與獲利結構優化，成為未來營運成長的重要引擎。