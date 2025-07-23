載板龍頭欣興30日法說倒數 景碩、南電、臻鼎再掀比價行情

載板龍頭廠商欣興（3037）下周三（30日）法說會倒數計時，市場預期下半年傳統旺季展望正向，載板廠商景碩（3189）、南電（8046）與臻鼎（4958）23日再度掀起比價行情。欣興並預計法說會前一日（29日）公布財報，法人預估匯損干擾最壞情況即將過去。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩可望率先受惠，另外南電、臻鼎也將受惠此趨勢。

業界指出，先前部分廠商傳出下半年BT載板報價渴望上漲20%，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，逐季看增。

載板龍頭欣興受惠於高階AI應用挹注帶動載板與HDI稼動率，累計前6月營收為625.56億元，年增15.2%。

川普政府近期提出東南亞泰國的高關稅引發關注，不過，欣興日前也說，泰國廠按照既定下半年試產，相關布局配合客戶端要求之下計畫沒有明顯變化。

展望近況，欣興日前也重申，整體看不管是載板HDI業績下半年都會比上半年較好，若無匯率干擾因素可能會更好，實際最新展望將待7月法說會上進一步更新。

對於關稅的潛在影響，欣興日前也提到，目前看訂單沒有受到影響且公司積極布局高階市場，可望降低相關潛在干擾。欣興直接出口美國營收占比僅2-3%。

匯率方面則有較大影響，目前台積電（2330）、世界（5347）、家登（3680）等大廠已陸續提及匯率對於毛利率乃至獲利的干擾。欣興日前也坦言，新台幣第2季短線急升當時美元在手仍有正部位，難免會有匯損，實際數據待財報結算公布。