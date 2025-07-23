台股早盤漲近300點 台積電開高10元

台股23日開盤指數上漲75.65點，開盤指數為23,063.57點，早盤漲近300點，來到23,262.86點；台積電（2330）開盤價1,140元，上漲10元。

群益投顧表示，隨著8月1日美國新關稅生效日逐漸逼近，投資人對台美關稅憂慮大幅升溫，加上美國總統川普強烈要求聯準會主席鮑爾辭職，若後者下台勢必衝擊全球金融市場。系統性風險提高，將導致投資人心態轉趨保守。月線支撐區為台股指數近期多空觀察重點，投資策略宜採取謹慎操作。

操作題材可留意：

1.頭戴式商機逐漸發酵─蘋果第2代頭戴式裝置Vision Pro 2預期採用台積電M5為核心晶片，較第1代更輕量化更長續航力售價更低；近期將步入量產階段，預估2026年初上市。Meta、Google、三星、小米等亦積極布局頭戴式商品，AR/VR眼鏡、AI眼鏡等陸續推出，相關商機逐漸發酵。

2.台灣AI機器人產業大聯盟正式成軍─台灣AI機器人產業大聯盟由機械公會、工具機公會等六大公協會及工研院、資策會等重量級研究單位共同籌組，並串聯和大（1536）、上銀（2049）、東台（4526）、所羅門（2359）等機器人指標供應鏈於7月22日舉行成立大會。

周二（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,502.44點，上漲179.37點、漲幅0.4%；S&P500指數上漲0.06%；那斯達克指數下跌0.39%；費半指數下跌1.75%。台積電ADR跌1.78%，收在234.60美元，較台北交易溢價22.3%。

投資人轉投防禦性類股，科技股受挫。標普500指數周二扭轉早盤頹勢，收盤再創新高。財政部長貝森特表態支持聯準會（Fed）主席鮑爾。貝森特也指出，美國有可能延長對中國大陸協議期限，且規劃下周於斯德哥爾摩進行美中談判。

三大法人周二集中市場合計買超117.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超100.2億元，投信賣超25.2億元，自營商（自行買賣）賣超2.4億元，自營商（避險）買超45.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少875口至531口，其中，外資淨空單減少1,962口至44,594口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,783口至2,416口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,300點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91下降至0.76。VIX指數上升1.6至22.55。外資台指期買權淨金額-0.2億元 ; 賣權淨金額-0.29億元。整體選擇權籌碼面偏空。