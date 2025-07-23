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美降菲日印尼關稅　法人：台股關注美台談判進展

中央社／ 台北23日電

美科技股下挫，台積電ADR跌1.78%，美國總統川普宣布對菲律賓和印尼課徵關稅降至19%，對日本關稅降至15%。台指期夜盤小跌9點收22987點，台積電期貨夜盤小漲5點收1135點。

期貨法人指出，美台關稅協議尚未定案，市場情緒轉向防禦，短線籌碼鬆動與風險意識升溫，此外國際不確定性因素仍在，本週美國多家科技業將陸續公布財報，市場觀望氣氛轉濃，資金面相對保守，市場靜待關稅談判結果以及美科技股財報表現。

市場靜待谷歌（Google）母公司Alphabet與特斯拉（Tesla）等企業財報出爐，美股4大指數漲跌互見，道瓊工業指數上揚179.37點或0.40%，收44502.44點，標普500指數微漲4.02點或0.06%，收在6309.62點，再創收盤歷史新高。

科技股為主的那斯達克指數下跌81.48點或0.39%，收20892.69點，費城半導體指數滑落100.71點或1.75%，收5638.72點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）漲多拉回收跌2.54%，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.78%，德州儀器（TI）公布財報，盤後跌逾11%。

台股加權指數22日震盪超過500點，終場下跌352.64點，失守23000點收在22987.92點，成交值放大至新台幣4353.15億元。三大法人合計買超116.54億元，其中自營商買超42.96億元，投信賣超26.66億元，外資及陸資買超100.24億元。

在台指期淨部位，三大法人22日淨多單減少875口至531口，其中外資淨空單減少1962口至4萬4594口。

經濟部22日表示，6月美國和東協地區接單金額分別為199.4億美元及96.7億美元，均創歷年同期新高，其中受惠AI商機，晶圓代工、伺服器和半導體設備等支撐美國接單成長。

美國 台積電

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