昨台股綠油油...3大法人得消息偷跑？直雲搖頭：主力洗盤、維持長線做多

＊原文發文時間為7月22日。

今天大跌，直雲來解答你的疑問！

今天大跌結果盤後看三大法人除了投信小賣都還是大買，外資空單也減，我看很多財經自媒體覺得這現象很奇怪。

我個人是覺得一點也不奇怪，我觀察台股有一個奇妙現象，就是每半年會有一次自己跌自己的，法人都沒有大賣也沒有明顯利空。

很多財經自媒體說是散戶人踩人，我也不這麼覺得，散戶才沒有這樣的能量帶動下跌，解答就是主力在洗盤啦！

通常這種狀況只會有今天這一天，以往這種一日的洗盤是所有股票大部分股票都要打到跌停，今天其實小跌就是被外資接走了。

每半年就是會有這麼一天，我也不知道是哪天，但你要等到今天才買還是比我們當初買的價格貴很多，所以不要等就是長線做多即可。

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