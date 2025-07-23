台股狂震 三重賣壓出籠 指數創波段高點後爆量跌 上下震盪達500點

投資人對川普高關稅疑慮再起，台股昨（22）日承受逢高停利、高檔減碼、解套賣壓等三重賣壓重擊，加權指數創波段高點之後爆量大跌，失守23,000點大關，上下震盪幅度高達500點。法人指出，要等到關稅塵埃落定，台股才可能走出較明確的走勢。

儘管大盤昨天遭遇空襲，外資在期現貨兩市持續偏多，買超現股100.2億元，連六買，累計買超781億元，主要買超防禦型的金融股，對元大台灣50反1 ETF操作則賣超，昨天大賣6.1萬張，連四賣、合計張數達9.5萬張；台指期未平倉淨空單亦再減1,962口、降至44,594口，連六降。

圖／經濟日報提供

國內法人方面，投信昨天賣超25.2億元，連二賣；自營商買超42.9億元，連六買。三大法人合計買超117.9億元。

台股昨日開低後急速上攻，一度大漲146點，衝上23,486點波段新高，旋即湧現大量賣壓，權王台積電（2330）下跌20元收1,130元，廣達等AI股跌勢沉重，加權指數終場大跌352點收22,987點，跌破5日線，成交金額4,490億元，較前一日大增41.9%，為6月20日4,638億元以來最大量。

櫃買指數跌勢更重，終場下跌5.83點，收228.76點，跌幅2.4%。由於台光電下跌25元收990元，使得千金股減少為17檔。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清看法，投資人屏息以待台灣及半導體產業的關稅，但稅率一直未公布，昨日賣壓傾巢而出，形成多殺多的局面，短期可能需要謹慎看待。

另一方面，台股近期反彈，千金股一度攀升至19檔，本周檔數略有波動。隨著外資圈啟動新一輪的目標價調升風潮，奇鋐、富世達、貿聯-KY、台光電等四檔，近來紛紛被外資點名為「準千金股」新星，獲調升目標價至超過千元，有助再度匯集多頭人氣。