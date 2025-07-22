統一證兩檔ETN 30日下市
臺灣證券交易所昨（22）日指出，由統一證券發行的統一價值成長30N（020018）及統一特選台灣5GN（020019）兩檔指數投資證券（ETN）自30日起終止上市。
證交所表示，由於兩檔ETN到期日為29日，已符證交所「營業細則」第50條8的終止上市規定。於25日最後交易日收盤前，投資人仍可於集中交易市場買賣。投資人權益相關事項請至各證券商公司網站查詢。
統一價值成長30N和統一特選台灣5GN自2020年7月28日發行，2020年7月30日掛牌，發行年限為五年，發行價格為10元，兩檔都不配息，其中，統一特選台灣5GN今年以來漲幅達9.5%，是投資台灣ETN的最強一檔，拉長時間到近一年來，漲幅達15.59%，表現同樣是25檔投資台灣的ETN中最強一檔。
統一價值成長30N名稱為統一特選價值成長報酬指數指數投資證券，追蹤指數為臺灣指數公司特選價值成長報酬指數；統一特選台灣5GN名稱為統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數。
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