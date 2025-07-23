上市法說 下月12家開講

臺灣證券交易所宣布，8月預計有等新鋼（2032）、東元等12家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年以來，國內上市公司（未含創新板）累計辦理1,586場法說會。

根據目前公布名單，8月將赴證交所自行辦理法說的上市公司，由新鋼在8月1日打頭陣，月中起包括關貿、東元、華夏、新纖、臺鹽、大洋、科風、士電、競國等接棒登場，欣天然和怡華則在29日壓軸登場。

以新剛來說，新台幣兌美元匯率在第2季走升，有助鋼鐵業等降低採購成本，短期內有助提升企業毛利率，市場對鋼鐵業績表現抱持樂觀期待，預料匯率問題將是法說會時的焦點話題。

東元近日宣布併購馬來西亞NCL Energy機電工程公司後，旋即在當地取得雪蘭莪與新山兩地超大規模資料中心機電工程標案。東元在全球能源與重電市場的布局，有望在法說會進一步釋出規劃進度。

士電6月合併營收34.76億元，月增23.5%，創歷史同期新高。士電先前評估，今年營收與獲利可超過預期目標，較去年成長。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中，創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所表示，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。