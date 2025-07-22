快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

史上頭一樁！太景獨董「戶籍不合規」 股票24日將打入全額交割

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
太景22日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自24日起變更交易方式，直到太景補選一席獨董完成為止，成為史上頭一樁。圖／中央社
太景22日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自24日起變更交易方式，直到太景補選一席獨董完成為止，成為史上頭一樁。圖／中央社

太景*-KY（4157） 22日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自24日起變更交易方式，直到太景補選一席獨董完成為止，成為史上頭一樁，因獨董戶籍不符規定被打入全額交割股的公司。

太景醫藥研發控股是永豐餘集團發起成立的新藥研發公司，目前最大股東是行政院國發會，持股14.35%，第二大股東是永豐餘投資控股的13.58%，第三大是台糖的5.98%。

太景說明，該公司在今年5月23日經股東常會改選董事六席、獨立董事三席，其中三席獨董中，一席中國籍、一席美國籍、一席中華民國籍。但太景7月17日接獲櫃買中心來函指正本公司不符「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」之規定，要求太景就上述事項盡速進行適法性處理。

太景表示，公司已提出改善計畫，積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合規定及加強公司治理，太景也將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點之規定。

太景表示，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條第1項第19款規定，未於事實發生之日起60日內，召開股東會補選者，得列為變更交易方法有價證券。因此櫃買中心將於7月24日起將太景列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

太景強調，該公司有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運之問題，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致，公司將竭盡所能盡速完成改善，以保障投資人之權益。

太景 董事 櫃買中心 股東臨時會 證券櫃檯買賣中心

延伸閱讀

市場關注貿易談判和俄國能源出口 國際油價小跌

證券F4捐款800萬賑災

櫃買中心舉辦台灣生技產業高峰論壇 7月24日與2025亞洲生技大展同步登場

昕奇上櫃 蜜月行情甜

相關新聞

台積電「電」來了？ 盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價

護國神山台積電（2330）股價22日由紅翻黑，早盤一度到1,160元，為7月18日以來再度追平盤中最高價，不過，午盤過後...

史上頭一樁！太景獨董「戶籍不合規」 股票24日將打入全額交割

太景*-KY（4157） 22日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自2...

千金股風潮再起！外資調升目標價 力捧這四檔準千金新星

千金股檔數下半年來一度攀升至19家之多，不過，隨著外資圈啟動新一輪的目標價調升風潮，奇鋐（3017）、富世達（6805）...

外資沒落跑還加碼百億！三大法人買超116億元 神達、精成科噴量撐場

台股22日震盪加劇，盤初一度大漲145點、至23,486.08點，但隨著美國對台關稅遲遲沒有明確消息，眼看8月1日實施大...

聯嘉光電因股份轉換將在8月15日終止上市 聯嘉光電投控普通股同日上市

臺灣證券交易所表示，聯嘉光電（6288）依據企業併購法規定轉換為聯嘉光電投資控股（3717），聯嘉光電的上市有價證券自2...

外資買超100億元 大買量價齊揚神達5.3萬張！精成科也獲買超1.3萬張

台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低，終場收22,987.92點，重挫352.64點，失守5日線及23,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。