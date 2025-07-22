史上頭一樁！太景獨董「戶籍不合規」 股票24日將打入全額交割

太景*-KY（4157） 22日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自24日起變更交易方式，直到太景補選一席獨董完成為止，成為史上頭一樁，因獨董戶籍不符規定被打入全額交割股的公司。

太景醫藥研發控股是永豐餘集團發起成立的新藥研發公司，目前最大股東是行政院國發會，持股14.35%，第二大股東是永豐餘投資控股的13.58%，第三大是台糖的5.98%。

太景說明，該公司在今年5月23日經股東常會改選董事六席、獨立董事三席，其中三席獨董中，一席中國籍、一席美國籍、一席中華民國籍。但太景7月17日接獲櫃買中心來函指正本公司不符「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」之規定，要求太景就上述事項盡速進行適法性處理。

太景表示，公司已提出改善計畫，積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合規定及加強公司治理，太景也將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點之規定。

太景表示，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條第1項第19款規定，未於事實發生之日起60日內，召開股東會補選者，得列為變更交易方法有價證券。因此櫃買中心將於7月24日起將太景列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

太景強調，該公司有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運之問題，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致，公司將竭盡所能盡速完成改善，以保障投資人之權益。