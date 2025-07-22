台積電「電」來了？ 盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價

護國神山台積電（2330）股價22日由紅翻黑，早盤一度到1,160元，為7月18日以來再度追平盤中最高價，不過，午盤過後跌勢擴大，尾盤在遇到5,134張的大量賣單調節，終場下跌20元或1.73%，收在今日最低的1,130元，跌破短期均線支撐，不過，盤後鉅額交易出現近1,234元的新天價，成為市場焦點。

根據臺灣證券交易所資料，22日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，共有九筆盤後鉅額交易，合計成交3,100張，總金額35.21億元，平均成交價以1,135.97元，高於一般交易時間的收盤價。

進一步檢視盤後鉅額交易，今日出現透過配對交易完成1,233.98元及1,233.94元新天價的盤後鉅額交易，合計共100張。

觀察台積電籌碼面，外資今日買超49.9億元，買超金額高居市場第一大，連三買；投信反手賣超10.7億元，且賣超金額是最多一檔；自營商由賣轉買超4.15億元。合計三大法人買超43.35億元。

在22日鉅額交易中，比較熱門的還有IC設計龍頭聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、旭隼（6409）等電子股。