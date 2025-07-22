千金股風潮再起！外資調升目標價 力捧這四檔準千金新星

千金股檔數下半年來一度攀升至19家之多，不過，隨著外資圈啟動新一輪的目標價調升風潮，奇鋐（3017）、富世達（6805）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）等四檔，近來紛紛獲得外資法人調升目標價至超過千元，成為最被看好的準千金股新星。

散熱模組大廠奇鋐，下半年來雖獲包括里昂、摩根士丹利（大摩）、高盛等證券看好，紛紛給予「優於大盤」或「買進」評級，並調升目標價，但只有高盛調升至1,007元，成為唯一給予目標價過千元的外資。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，奇鋐過去六個月營收持續成長，主要受惠AI伺服器液冷解決方案的採用增加、及新產品周期推動。展望第3季，預估營收將季增9%、年增69%，達新台幣320億元。

隨著越南地區冷板、機櫃與機殼等產能持續擴充，加上高毛利的伺服器液冷業務成長，張博凱對奇鋐的成長前景抱持正面看法，除維持「買進」評等，目標價調升14.7%至1,007元。

此外，高盛也看好富世達基於液冷零組件需求上升、及摺疊機用軸承產品邁向高階機種，將帶動獲利成長與本益比提升，因此建議「買進」，目標價由951元上調至1,092元，調幅14.8%，居外資圈最高；大和資本也調升目標價至1,066元水準。

貿聯-KY由於受惠HPC（高效能運算）需求強勁，瑞銀上調該公司今明兩年獲利預估，較市場共識高出3%與5%。由於預期更高的盈餘預期，並提高本益比，瑞銀除建議「買進」貿聯-KY，更將目標價大升至1,102元，調幅53.9%。