就市論勢／製鞋、紡織 轉機浮現

盤勢分析

加權指數昨（22）日下跌352點，收在22,987點。台股近期重返23,000點，觸及第1季區間上緣，然成交量能未能有效放大，顯示市場在突破歷史新高前，追價意願趨於保守，技術性賣壓逐漸浮現。市場焦點暫時轉向潛在負面因素，包括第2季財報匯損，以及懸而未決的關稅議題，皆可能成為指數修正理由。

然而，深入分析可知，企業匯損的衝擊已在市場預期內，屬於已知風險。至於關稅，其影響核心在於相對競爭力，若台廠最終面臨關稅稅率相較日、韓等競爭對手具優勢，此不確定性落地反而將被視為利多，有效提振市場信心。

回顧第2季，盤面結構幾乎由AI產業鏈主導，從散熱模組、伺服器導軌、高階電源供應器，到銅箔基板（CCL）與系統組裝等次族群，展現強勁輪動上漲格局，驗證了AI為當前台股最清晰成長主軸。

指標股台積電（2330）法說會內容，為其未來營運成長性與可見度提供堅實基礎。考量其評價尚未完全反映長期成長性，一旦關稅議題塵埃落定，消除市場疑慮後，台積電有望領軍展開一波評價修復行情。

投資建議

展望第3季，除了AI主線外，盤面資金亦開始尋求新的輪動標的。消費性電子產業雖有觸底跡象，蘋果折疊式手機預期也為光學鏡頭等供應鏈帶來題材，但考量其成長率相對平緩，缺乏強力獲利上修催化劑。

與此同時，上半年評價持續受壓抑的傳產族群，正浮現價值回歸契機。

特別是運動用品、製鞋、紡織等以東南亞為主要製造基地的廠商，先前股價已充分反映關稅不確定性帶來的風險。

如今，隨著越南、印尼等國有望迎來相對有利關稅結果，相關企業成本結構將直接優化，營運迎來明確轉折。

建議投資人在此指數休整階段，重新審視並優化投資組合，採取雙主軸配置策略，順勢持有位處AI長期趨勢核心的優質成長股；並前瞻性布局營運見底、評價具修復潛力的逆風產業龍頭。