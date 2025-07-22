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證交所舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會」 廣獲與會嘉賓好評

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所2025年7月22日上午於101大樓36樓會議大廳舉辦「推動證券商導入金融零信任說明會-網路安全」，這場會議計有110餘位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

為推動證券商導入零信任架構，這次會議以網路安全為主題，首先企業應加強網路區隔與極細微分段部署，避免單一系統受攻擊時影響整體網路，同時可透過軟體定義網路（SDN）技術以提升網路管理彈性，也能依據帳號角色與使用需求動態分配資源，實現更細緻的流量管控。同時，資料傳輸全面採用端對端加密技術，有效防止敏感資訊在傳輸過程中遭竊，結合具有整合或收集事件日誌的網路分析工具與即時監控機制，可即時偵測異常行為並快速回應事件，達到提升網路安全韌性與應變能力。

證交所表示，此次說明會旨在鼓勵證券市場證券業者零信任導入過程中，網路安全可能成為資安威脅的破口，因此為確保網路的安全性，正逐步成為新一代防禦的核心戰略，在面對數位轉型浪潮與資安挑戰下，透過政策指引與技術創新，打造更安全、彈性與可持續的數位環境，確保業務的持續安全性，以面對日益增長的威脅與挑戰。

資安 證券商 證交所

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