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外資買超100億元 大買量價齊揚神達5.3萬張！精成科也獲買超1.3萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低，終場收22,987.92點，重挫352.64點，失守5日線及23,000點關卡。示意圖。記者林澔一／攝影
台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低，終場收22,987.92點，重挫352.64點，失守5日線及23,000點關卡。示意圖。記者林澔一／攝影

台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低，終場收22,987.92點，重挫352.64點，失守5日線及23,000點關卡，但三大法人買超116.55億元，外資買超100.24億元，連六買，買超冠軍為成交量最大的神達（3706），單日買超53,285張，另外，逆勢漲停收盤的精成科（6191）也是外資青睞的標的，單日買超13,205張。

川普新關稅8月1日上路在即，在大限將屆前，不確定性更加衝擊市場信心，台股22日早盤以23,301.66點開出，下跌38.9點，一度翻紅拉升至23,486.08點，上漲145.52點，但近午盤時卻出現下殺，指數一路下滑至22,985.9點，下跌354.66點，跌破5日線支撐，23,000點關卡也失守，終場收22,987.92點。

台股重挫，但三大法人則是買超116.55億元，連六買，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超100.24億元，連六買；投信賣超26.66億元；自營商買超（合計）42.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.45億元、自營商（避險）買超45.42億元。

權王台積電（2330）以1,145元開低後翻紅，一度衝達1,160元，再度追平歷史高價，可惜無力突破，盤中再翻黑，收在1,130元，下跌20元，跌幅1.74%，市值29兆3,038.55億元，高居市值冠軍寶座。

聯發科（2454）則是抗跌指標，早盤以1,440元開出，上漲15元，股價一度衝達1,455元，午盤雖曾下滑至平盤，終場收在1,430元，上漲5元，市值增至2兆2,903.71億元，奪回市值第二名；鴻海（2317）收在162元，下跌3元，跌幅1.82%，市值2兆2,504.56億元，退居市值第三名。

神達是成交量最大的個股，盤中一度衝達漲停82.8元，終場收在78.8元，上漲3.5元，漲幅4.65%，成交量32萬1,650張，高居個股成交量第一名，成交值則是僅次於台積電，居第二大成交值，外資買超53,285張，居外資買超冠軍。

精成科則是強勢的指標，股價開高走高衝上漲停104.5元，盤中雖有打開，但仍再拉上漲停收盤，外資也是大買13,205張；外資買超前十名中，金融股有4檔，傳產股僅華航（2610）1檔。

台積電收在今日的最低，外資卻是買超4,360張，連三買，投信賣超871張，自營商買超363張，三大法人買超3,852張。

外資賣超前10名。資料來源：證交所
外資賣超前10名。資料來源：證交所
外資買超前10名。資料來源：證交所
外資買超前10名。資料來源：證交所

外資 台股 神達 鴻海 台積電 聯發科 三大法人

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