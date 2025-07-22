關稅戰、新台幣走強推動年輕族群開戶 每三位就有一人選用大戶投APP

年輕族群首次開戶選哪一個券商？7、8月是年青開戶旺季，反映新鮮人領到第一筆薪水後有投資需求。臺灣證券交易所統計，30歲以下青年近年股市的參與度攀升，尤其2025年4月美國總統川普關稅衝擊、5月新台幣兌美元匯率波動加劇後，6月新增開戶數中以30 歲以下族群占全年齡比重達66%最多。反映年輕族群欲趁股市劇烈波動時刻逢低承接，為未來財富累積奠定基礎。

永豐金證券表示，公司成為這波年輕族群進入投資階段的首選券商，其選股平台「大戶投APP」包含UI/UX在內的整體設計精準命中青年喜好。內部統計顯示，自2023年民法將開戶年齡降至18歲後，永豐金證券18至20歲族群開戶占比連續三年、年年保持超過兩成成長，推動30歲以下族群開戶占比走高。今年6月，每10位第一次開戶的30歲以下年輕人中，就有3.4位選擇永豐金證券大戶投APP。

大戶投APP的年輕族群市占率持續成長，永豐金證券認為有四原因：1.品牌年輕化，展現活力形象；2.UI（使用者介面）與UX（使用者體驗）深具吸引力，動態更新最新下單服務；3.存股平台「豐存股」，最低10美元或新台幣100元即可起存，首創台美股「股利再投入」，只需一指點選，輕鬆進入時間複利加乘的投資軌道；4.AI輿情功能，2024年推出，運用生成式AI每日彙整公開財經新聞，判斷個股情緒（樂觀、中立、謹慎），每季使用突破300萬次。

為協助新手建立穩健的投資架構，永豐金證券推出「新手投資地圖」，以任務導向的方式，引導用戶逐步熟悉操作流程與市場邏輯。正在持續運營的「月月友任務」活動，設計就是由定期定額、股票申購等基礎商品出發，逐步拓展至台股交易與資產配置應用，並結合「豐雲學堂」強化金融素養，協助投資人建立自律操作與風險意識。

針對操作後的檢視需求，永豐金證券每年推出的「年度投資數據回顧」亦提供個別績效摘要與同儕對照分析，作為策略修正與行為優化的參考依據，進一步強化投資人自我校準的能力。