「只有AI好」預期發酵 欣興、南電成近期盤面領漲焦點

法人上半年預期「只有AI好，其他都不好」的台股投資趨勢，正逐步獲得印證。隨AI應用需求持續升溫，帶動台系AI供應鏈股價強勢走高，其中零組件指標股欣興（3037）、南電（8046）獲法人力捧，成為近期盤面上突出的主流族群。

儘管22日台股漲多拉回重挫，連動AI股跌多漲少，欣興、南電等股價也回檔整理，不過卻無礙整體產業基本面趨勢偏多的格局，雖然仍有部分外資大行抱持較為謹慎保守的態度，不過不少本土法人及外資，觀點卻已漸轉正向。

利基型印刷電路板大廠欣興，法人指出，短期高階ABF及HDI AI產品仍為主要的成長動能，且消費性電子產品受惠產業需求旺季，加上第3季載板產業針對BT載板進行漲價，帶動單季營收已被法人調高3%、至360.9億元。

儘管匯率波動較為不利，不過法人認為，受惠7月產品漲價，加上下半年AI ABF載板需求續升且面積增大等有利因素帶動，因此仍上調2025年營收約2%至1,333億元；外資小摩、里昂等證券也都給予「優於大盤」評級。

南電方面，法人表示，下半年南電受惠BT載板拉貨持續暢旺，加上高階ABF專案第4季將正式啟動，帶動營收將逐季遞增，預估全年營收年增率將超越二成，2026年隨產能緊缺議題發酵，將推升營收再成長15%上下。

外資野村證券日前於「台灣IC載板產業」報告中指出，隨著供需動態改善、及價格壓力緩解，因此對ABF載板產業的長期成長前景抱持正向看法，對於欣興、南電等個股，均給予「買進」評等。