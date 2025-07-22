快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

「只有AI好」預期發酵 欣興、南電成近期盤面領漲焦點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
隨AI應用需求持續升溫，帶動台系AI供應鏈股價強勢走高，其中零組件指標股欣興（3037）、南電（8046）獲法人力捧，成為近期盤面上突出的主流族群。示意圖。圖／AI生成
隨AI應用需求持續升溫，帶動台系AI供應鏈股價強勢走高，其中零組件指標股欣興（3037）、南電（8046）獲法人力捧，成為近期盤面上突出的主流族群。示意圖。圖／AI生成

法人上半年預期「只有AI好，其他都不好」的台股投資趨勢，正逐步獲得印證。隨AI應用需求持續升溫，帶動台系AI供應鏈股價強勢走高，其中零組件指標股欣興（3037）、南電（8046）獲法人力捧，成為近期盤面上突出的主流族群。

儘管22日台股漲多拉回重挫，連動AI股跌多漲少，欣興、南電等股價也回檔整理，不過卻無礙整體產業基本面趨勢偏多的格局，雖然仍有部分外資大行抱持較為謹慎保守的態度，不過不少本土法人及外資，觀點卻已漸轉正向。

利基型印刷電路板大廠欣興，法人指出，短期高階ABF及HDI AI產品仍為主要的成長動能，且消費性電子產品受惠產業需求旺季，加上第3季載板產業針對BT載板進行漲價，帶動單季營收已被法人調高3%、至360.9億元。

儘管匯率波動較為不利，不過法人認為，受惠7月產品漲價，加上下半年AI ABF載板需求續升且面積增大等有利因素帶動，因此仍上調2025年營收約2%至1,333億元；外資小摩、里昂等證券也都給予「優於大盤」評級。

南電方面，法人表示，下半年南電受惠BT載板拉貨持續暢旺，加上高階ABF專案第4季將正式啟動，帶動營收將逐季遞增，預估全年營收年增率將超越二成，2026年隨產能緊缺議題發酵，將推升營收再成長15%上下。

外資野村證券日前於「台灣IC載板產業」報告中指出，隨著供需動態改善、及價格壓力緩解，因此對ABF載板產業的長期成長前景抱持正向看法，對於欣興、南電等個股，均給予「買進」評等。

AI 營收 欣興 台股 小摩

延伸閱讀

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！郭哲榮：短線利空測試…回檔反而是機會

台股 ETF 受益人上周略減8千人 13檔逆勢周月年增創高

國泰金：台股樂觀指數上揚…風險偏好轉佳 看好國際股市走揚

載板景氣回溫的績優股─欣興

相關新聞

外資沒落跑還加碼百億！三大法人買超116億元 神達、精成科噴量撐場

台股22日震盪加劇，盤初一度大漲145點、至23,486.08點，但隨著美國對台關稅遲遲沒有明確消息，眼看8月1日實施大...

「只有AI好」預期發酵 欣興、南電成近期盤面領漲焦點

法人上半年預期「只有AI好，其他都不好」的台股投資趨勢，正逐步獲得印證。隨AI應用需求持續升溫，帶動台系AI供應鏈股價強...

台股重挫352點 失守2萬3千點…金管會信心喊話看好兩大面向

台股今日收盤重挫352點，失守23000點關卡，金管會證期局局長張振山今日在亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮前接受媒...

台股重挫352點失守23000點 聯發科逆勢收紅、擠下鴻海奪回市值第二大

川普新關稅8月1日上路在即，在大限將屆前，不確定性更加衝擊市場信心，台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低， 終場...

台積電盤中觸1160後壓回 市場靜待台美關稅談判結果

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日早盤一度上攻至1,160元，追平歷史新高，但買盤未能有效延續，隨即翻轉向下，尾盤收在...

台股下跌352點收22,987點 台積電下跌20元收1130元

市場擔憂8月1日關稅結果公布，台股22日開高走低，早盤以23,301點開出，盤中於10點30分附近翻黑，隨後一路下挫，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。