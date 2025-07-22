聽新聞
0:00 / 0:00
台股重挫352點 失守2萬3千點…金管會信心喊話看好兩大面向
台股今日收盤重挫352點，失守23000點關卡，金管會證期局局長張振山今日在亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮前接受媒體訪問時信心喊話指出，台股還在23000點上下之外，證交所、櫃買已有做過個別產業關稅衝擊，因此他對台股基本面及後市都有信心。
張振山認為，就關稅議題，他認為台灣的位置應該還好，至於市場憂心台灣會否被課32％重稅？張振山回應，櫃買、交易所已有分析個別產業關稅衝擊，因此目前看起來還好。
對於進駐高雄專區的業者，張振山盤點，目前券商有十幾家想進駐，已有2家申請，投信則有8家申請送審，目前已有6家獲准，並與高市政府簽約，之後希望與高市府簽約的還有十幾家，至於這6家已進駐的業者，則都已表態要發展多元通路，擬作EAM業務的業者則有三家。
張振山也看好外來人才後續加入高雄專區並分析，外商投信投顧進駐特區，都是希望能在台灣設立一個在亞洲發展的據點，目前已知，至少有7家外商要來台設亞洲資產管理中心，隨著外商的設點將可望帶來更多人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言