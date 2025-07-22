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台股重挫352點 失守2萬3千點…金管會信心喊話看好兩大面向

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股重挫352.64點，2萬3千點關卡失守，金管會信心喊話看好二大面向。圖／本報資料照片
台股重挫352.64點，2萬3千點關卡失守，金管會信心喊話看好二大面向。圖／本報資料照片

台股今日收盤重挫352點，失守23000點關卡，金管會證期局局長張振山今日在亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮前接受媒體訪問時信心喊話指出，台股還在23000點上下之外，證交所櫃買已有做過個別產業關稅衝擊，因此他對台股基本面及後市都有信心。

張振山認為，就關稅議題，他認為台灣的位置應該還好，至於市場憂心台灣會否被課32％重稅？張振山回應，櫃買、交易所已有分析個別產業關稅衝擊，因此目前看起來還好。

對於進駐高雄專區的業者，張振山盤點，目前券商有十幾家想進駐，已有2家申請，投信則有8家申請送審，目前已有6家獲准，並與高市政府簽約，之後希望與高市府簽約的還有十幾家，至於這6家已進駐的業者，則都已表態要發展多元通路，擬作EAM業務的業者則有三家。

張振山也看好外來人才後續加入高雄專區並分析，外商投信投顧進駐特區，都是希望能在台灣設立一個在亞洲發展的據點，目前已知，至少有7家外商要來台設亞洲資產管理中心，隨著外商的設點將可望帶來更多人才。

台股 關稅 櫃買 金管會 證交所

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