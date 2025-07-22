外資沒落跑還加碼百億！三大法人買超116億元 神達、精成科噴量撐場

台股22日震盪加劇，盤初一度大漲145點、至23,486.08點，但隨著美國對台關稅遲遲沒有明確消息，眼看8月1日實施大限將至，市場信心逐漸瓦解，盤中指數翻黑急跌，尾盤台積電（2330）再遭空頭狙擊，股價收在今日最低位1,130元，影響大盤終場下挫352.64點，收在22,987.92點，不僅丟失5日線，還痛失23,000點整數關卡，成交量同步放大達4,353.15億元。個股方面，人氣王神達（3706）挾逾32萬巨量、股價逆漲4.65%，精成科（6191）也衝出7萬餘張大量收漲停，表現最為搶眼。而三大法人不離棄連6買、續加碼116.55億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連6買、再加碼100.24億元，投信賣超26.66億元；自營商買超（合計）42.96億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.45億元、自營商（避險）買超45.42億元。

統計今日收漲停個股僅4檔，依序為：光焱科技（7728）漲9.96%、收270.5元，成交量188張；榮科（4989）漲9.95%、收22.1元，成交量6,618張；精成科漲9.65%、收104.5元，成交量70,175張；沛亨（6291）漲9.54%、收104.5元，成交量841張。

觀察今日成交值前10大個股，前五名均達百億元之上，股價表現漲跌參半，此外，聯發科（2454）股價逆勢守紅之下，市值也超車鴻海（2317），升任台股市值二哥。依成交值排序為：台積電575.29億元，股價跌1.74%、收1130元；神達254.54億元，股價漲4.65%、收78.8元；富喬（1815）111.11億元，股價跌0.9%、收44.1元；聯發科110.98億元，股價漲0.35%、收1430元；大量110.61億元，股價漲2.1%、收170元；光聖（6442）98.49億元，股價漲4.62%、收566元；世芯-KY（3661）94.58億元，股價跌1.59%、收3,720元；金居（8358）78.15億元，股價跌3.65%、收87元；廣達（2382）76.77億元，股價跌4.02%、收262.5元；精成科72.32億元，股價漲9.65%、收104.5元。

排除ETF相關，今日台股成交量前10大個股，股價表現漲跌參半。依序為：神達成交321,456張，股價漲4.65%、收78.8元；富喬成交243,638張，股價跌0.9%、收44.1元；金居成交86,285張，股價跌3.65%、收87元；群創（3481）成交80,066張，股價跌1.79%、收11元；台新金（2887）成交74,699張，股價跌1.7%、收17.3元；精成科成交70,175張，股價漲9.65%、收104.5元；大成鋼（2027）成交65,540張，股價漲3.18%、收35.65元；大量（3167）成交63,001張，股價漲2.1%、收170元；燿華（2367）成交56,373張，股價漲4.38%、收27.4元；力積電（6770）成交55,249張，股價跌3.56%、收16.25元。

整體而言，隨著川普8月1日大限逼近，台股市場的不確定性提升，投資信心因此明顯動搖，短線震盪恐將加劇，資金也逐步流向抗跌性較強的個股及防禦性產業。而電子族群7月中旬將進入財報法說旺季，聚焦營運展望、匯率影響，布局建議選股不選市，可留意雲端AI、晶圓代工2奈米供應鏈、光通訊、機器人、摺疊手機等族群表現。