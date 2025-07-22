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台股重挫352點失守23000點 聯發科逆勢收紅、擠下鴻海奪回市值第二大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
川普新關稅8月1日上路在即，在大限將屆前，不確定性更加衝擊市場信心，台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低。示意圖。圖／聯合報系資料照片
川普新關稅8月1日上路在即，在大限將屆前，不確定性更加衝擊市場信心，台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低。示意圖。圖／聯合報系資料照片

川普關稅8月1日上路在即，在大限將屆前，不確定性更加衝擊市場信心，台股22日開低震盪後走低，近午盤往下一路探低，終場收22,987.92點，重挫352.64點，失守5日線及23,000點關卡，權王台積電（2330）收低，不過，聯發科（2454）逆勢抗跌，收在1,430元，市值2兆2,903.71億元，擠下鴻海（2317）奪回市值第二大。

台股早盤以23,301.66點開出，下跌38.9點，一度翻紅拉升至23,486.08點，上漲145.52點，但近午盤時卻出現下殺，指數一路下滑至22,985.9點， 下跌354.66點，跌破5日線支撐，23,000點關卡也失守。

權王台積電以1,145元開低後翻紅，一度衝達1,160元，再度追平歷史高價，可惜無力突破，盤中再翻黑，收在今日最低的1,130元，下跌20元，跌幅1.74%， 市值29兆3,038.55億元，仍高居市值冠軍寶座。

聯發科則是抗跌指標，早盤以1,440元開出， 上漲15元，股價一度衝達1,455元，午盤雖曾下滑至平盤，終場則是收在1,430元，上漲5元，市值增至2兆2,903.71億元，奪回市值第二名。

鴻海以165元平盤開出，一度拉升至166元，可惜上攻力道不足，股價翻黑，一度下滑至161.5元，終場收在162元，下跌3元，跌幅1.82%，市值2兆2,504.56億元，退居市值第三名。

台股 鴻海 川普 關稅 台積電 聯發科

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