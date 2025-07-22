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台積電盤中觸1160後壓回 市場靜待台美關稅談判結果

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

晶圓代工龍頭台積電（2330）22日早盤一度上攻至1,160元，追平歷史新高，但買盤未能有效延續，隨即翻轉向下，尾盤收在1,130元，下跌20元，跌幅1.74%。法人分析，股價再度「碰頂回落」，顯示市場對台美關稅談判結果仍持保留態度，短線追價動能趨於保守。

另一方面，儘管美股昨日（周一）因科技權值股財報樂觀再創新高，台積電ADR卻連兩日收黑，昨下跌0.6%，收在238.85美元，與台北現股價差距縮至約22.2%溢價水位，顯示國際資金也在靜待政策落地。

台積電今年在AI、高效能運算（HPC）等業務題材支撐下，基本面仍具強勁動能，第2季營收表現優於預期，每股純益達15.36元，年增逾六成，顯示核心營運體質穩健。公司並於法說會中主動上修全年美元營收成長預期至約30%，反映對下半年需求信心十足。

然而，在台灣與美國關稅與半導體政策相關談判尚未明朗之際，市場對台積電能否有效突破歷史高點仍持觀望態度。法人指出，在政策不確定性解除之前，台積電股價短線仍將受到消息面牽動，建議投資人保持耐心靜待國際變數明朗後再行布局，以因應基本面強勁與政策干擾並存的盤勢環境。

營收 台積電 基本面

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