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台股下跌352點收22,987點 台積電下跌20元收1130元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

市場擔憂8月1日關稅結果公布，台股22日開高走低，早盤以23,301點開出，盤中於10點30分附近翻黑，隨後一路下挫，終場收22,987點，下跌352點，跌幅1.51%，成交量4,353億元。櫃買則收228點，下跌5點，台積電（2330）收1130元，下跌20元。

盤面上以類股來看電機機械、生技、資訊服務、電腦周邊、數位雲端、電器電纜、其他電子等較為弱勢，另外僅水泥等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有世芯-KY（3661）、金居（8358）、廣達（2382）、台達電（2308）、鴻海（2317）、康霈*（6919）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、神盾（6462）、富世達（6805）、川湖（2059）、健鼎（3044）、京元電子（2449）、台燿（6274）、智邦（2345）、台光電（2383）、新盛力（4931）等。

而量大強勢的則有，神達（3706）、聯發科（2454）、大量（3167）、光聖（6442）、定穎投控（3715）、矽統（2363）、大成鋼（2027）、偉訓（3032）、中信金（2891）等。

統一投顧表示，美國多數科技股將於近兩周公告財報，本周聚焦Google及Tesla財報公布；台股目前技術面強勢，上周台積電法說樂觀展望，川普本週將宣布美國全面性的AI行動計畫，AI利多題材持續不斷，點燃市場多頭信心，有利於台股持續上攻。惟台灣新關稅數據尚未出爐，及美國是否公告232條款下的半導體關稅，仍將干擾投資人情緒。短線上台股指數維持震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、生技、台幣升值概念股等。

台積電 台股指數

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