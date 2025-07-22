經貿與財報利多加持 全球股市再添柴火

全球股市上周受惠於川普政府重新恢復部分晶片出口中國大陸、科技與金融股財報亮麗，以及美、中經濟數據優於預期等利多而普遍上漲，美國史坦普500指數及那斯達克指數周中再創歷史新高，史坦普500指數周線揚升0.61%、那斯達克指數再漲1.51%。

股市資金共襄盛舉，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入202.05億美元，較上周成長22%、美國股市持續為吸金王，再添109.88億美元淨流入資金，其次為歐洲淨流入9.42億美元。因日本7月20日參議院選舉不確定性，日本再遭13.50億美元淨流出，高於中國大陸的10.95億美元流出。產業ETF部份，花旗、摩根大通、美國銀行及高盛財報亮麗，金融產業淨流入居冠，其次為科技、主題型產業。淨流出前三大產業為保健、核心消費和間接不動產。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周觀盤重點： (1)關稅：川普延長對等關稅豁免期至8月1日，關注各國談判進展；(2)經濟數據及利率會議：各國7月採購經理人指數初值、7月24日歐洲央行利率會議(預估按兵不動)、聯準會主席鮑爾談話等；(3)超級財報週：橫跨科技(ServiceNow/IBM/英特爾/德州儀器)、耐久財(特斯拉)、通訊(Alphabet)、軍工、公用事業(新世紀能源)、醫療等。根據FactSet 7月18日統計，史坦普500大企業已有12%公布財報，營收及獲利優於預期比例均為83%、高於歷史平均，第2季獲利預估成長5.6%，優於6月底預估的4.9%，

富蘭克林證券投顧表示，近期數據顯示全球經濟活動穩健增長、美國企業獲利強韌、中國經濟也有自谷底回溫訊號，共同激勵全球股市延續漲勢。展望未來兩週是美國超級財報週，加上8月1日對等關稅談判期限前，美國將公布更多國家的關稅結果，消息面牽動盤勢波動難免。核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球公債型基金、日本及印度股票型基金。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，市場預期美國有效關稅稅率將從公告前的2%左右上升至約15%，若此，預估將推升美國通膨約1.5個百分點，應不至於造成長期物價不穩定，採取全球分散配置可網羅更廣泛的投資機會。股市再登高後，高股利股票乃高波動、低成長時期投資利器；債市部份，值此信用債利差普遍收窄之際，更需要經理團隊專業判斷、適度獲利了結並轉換至更具評價面優勢的機構房貸抵押債等券種，建構靈活彈性的全球高品質股債投組。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，AI是一個意義深遠的投資機會，遠超出投資人的認知範圍，雖然現今市場已意識到科技領域存在獲利機會，這很可能已經反映在公開市場上，但尚未得到合理定價的是科技領域從AI中獲得的效率提升，它們將成為首批將AI應用於軟體開發、行銷、財務等面向的企業，且市場也尚未反應AI應用於科技以外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮。