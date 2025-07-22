台股急殺2萬3千關告急！矽光子翻黑失色 光聖、聯發科力抗空頭

川普新關稅8月1日上路在即，台灣關稅卻遲遲不見拍板，市場信心逐漸動搖，22日台股盤中急殺逾250點、丟失5日線。早盤強勢的矽光子個股眾達-KY（4977）等也紛紛翻黑，惟光聖（6442）仍維持約3%的漲幅表現，台股權值三哥聯發科（2454）也力穩高檔，抗空力道強硬。

光聖擁有光被動元件、主動元件、高頻連接器模組三大產品線。受惠美國客戶對資料中心需求持續暢旺，自2024年5月以來，單月營收年增率表現亮眼。法人看好，在資料中心升級潮與產品組合改善雙引擎驅動下，光聖中短期營運可望持續向上，獲利成長動能不減。

光聖高層日前表示，雖然市場面臨關稅、匯率等外在因素影響，但全球AI發展正熱，加上美國基礎建設持續布建，不受川普關稅政策影響而放緩，全球三大數據設備廠也陸續加碼資本支出，加速美系大客戶數據中心相關被動產品拉貨需求，2025年營運將穩定正向成長。

以產品線觀察，光被動元件需求持續暢旺，今年相關業績預期將成長15%至20%；主動元件本季需求開始回溫，下半年將明顯成長，預估今年業績將成長逾20%；高頻連接器模組因基期較低，預期有20%至30%成長空間。

另一方面，IC設計龍頭聯發科（2454）6月營收達564.34億元，月增24.91%、年增30.96%，改寫單月歷史第三高，近期股價強勢突破1,400元整數關卡，今日盤中亦抗跌守高。美系外資在最新「大中華智慧機產業」報告中指出，隨下半年智慧機銷售旺季到來，預期生成式AI、衛星通訊、相機升級與外型創新將成主流發展趨勢，並點名台積電（2330）、聯發科與大立光（3008）為三大受惠股，其中對聯發科給出目標價上看1,800元，具備長線續航力。