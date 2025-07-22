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關稅大限將屆！不確定因素衝擊下賣壓出籠 台股盤中急殺挫逾200點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股22日盤中出現急殺，大盤指數一度下滑至23,101.05點，下跌239.51點，近期強勢的PCB股出現爆量下殺情況，分析師坦言，主要是擔憂關稅大限將屆，不確定因素衝擊下賣壓出籠，指數跌破5日線，在未站穩前建議保守操作。

台股早盤以23,301.66點開出， 下跌38.9點， 一度翻紅拉升至23,486.08點， 上漲145.52點，但近午盤時卻出現下殺，指數一路下滑至23,101.05點， 下跌239.51點，跌破5日線支撐，權王台積電（2330）以1,145元開低後翻紅，一度衝達1,160元，再度追平歷史高價，可惜無力突破， 盤中再翻黑下滑至1,140元。

PCB是近期盤面上的強勢指標族群， 盤中也出現爆量下殺的情況，金像電（2368）、金居（8358）、健鼎（3044）等在創高後盤中翻黑， 呈現開高走低， 精成科（6191）漲停也曾打開， 另外， 大量（3167）一度衝達183元漲停，盤中也打開。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股跌破5日線支撐，主要是愈來愈逼近8月1日的關稅大限，不確定因素下， 市場提前獲利了結，短線出現漲多修正，以PCB來， 多檔出現爆量下殺的情況。

簡伯儀認為，愈接近關稅截止日，市場對不確定因素的擔憂也會更強，在5日線未站穩前， 操作上宜保守。

台股 關稅

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