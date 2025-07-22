台股賣壓加重 由紅翻黑跌破5日均線震盪逾350點

美股那斯達克、費城半導體指數上揚，但受關稅未定因素影響，台積電再次挑戰1160元點高點後拉回，指數陷入高盪震盪格局；台股今天指數上沖下洗震盪逾350點，指數中場下跌逾200點，跌破5日均線23209點。

11時30分左右，加權指數達23129點，下跌211點，成交值新台幣2713億元。

台積電早盤再次向1160元歷史高點挑戰，但買盤追價意願保守，中場股價翻黑下跌10元，暫守1140元；鴻海中場賣壓加重，下跌3元至162元價位；聯發科最高達1455元，漲30元，盤中拉回至1435元，上漲10元。

雖然市場看好Open AI帶動需求，但廣達盤中跌10元至263.5元；緯創下跌4.5元至114元。

台積電傳出籌組無人機隊，將先導入美國亞利桑那州廠區使用。無人機概念股雷虎、中光電週一走強，今天盤中拉回下跌約2%。