大成鋼扛「美國製造」大旗打前鋒 中鋼、中鴻坐鎮 鋼鐵大軍續抗空

川普對台關稅揭曉前，台股持續震盪。惟鋼鐵軍團22日由大成鋼（2027）扛「美國製造」盾牌打前鋒，中鋼（2002）、中鴻（2014）主副帥穩高坐鎮，加上第一銅（2009）快速填息達陣，帶動春源（2010）、新鋼（2032）、允強（2034）、海光（2038）等連袂上揚，整體類股續強抗空，成為盤面穩定來源之一。

美國前總統川普宣布自2025年6月起，將鋼鐵與鋁材進口關稅由25%大幅調升至50%，原本市場普遍視此舉為談判策略。然而隨著政策實施，市場觀察美國下游客戶及鋼廠普遍認為此政策短期內難以撤回，導致美國國內鋼鋁價格快速脫鉤國際行情，帶動美國內銷價格明顯上揚。

此次關稅調升預計將使美國每年2,800萬噸的鋼材進口大幅減少，進一步加速當地價格上行。法人指出，政策執行時間將決定其影響深度，但在美國本地設有生產據點的大成鋼，將是主要受惠廠商，其能靈活反映漲價效益至產品售價。

受惠產品價格拉升，2025年第一季大成鋼毛利率達22.7%，每股純益（EPS）0.6元，略優於市場預期。法人預期，伴隨下游客戶庫存持續低檔與政策驅動下製造業回流美國，今年大成鋼鋼材、不銹鋼與鋁捲板產品出貨量有望分別年增17%與13%。

鋁產品方面，關稅政策宣布後，美國國內鋁價與國際行情的溢價，由年初約500美元大幅擴大；法人觀察預期，隨價格上揚，大成鋼毛利率將有進一步擴張空間。

整體而言，川普高關稅政策已經實質推高美國鋼鋁價格，帶來在美設廠企業如大成鋼顯著營運利多，法人對相關產品需求及獲利前景持審慎樂觀態度。