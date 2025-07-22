快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲生技大會23日登場！生醫族群熱鬧暖場 康霈爆量續衝

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
康霈生技執行長凌玉芳（左）與董事長徐坴暉。聯合報系資料照
康霈生技執行長凌玉芳（左）與董事長徐坴暉。聯合報系資料照

市場觀望川普對台關稅，加上台積電（2330）面臨歷史天價1,160元關卡有壓，台股22日持續於5日線上震盪。而生醫族群23日即將迎接亞洲生技大會揭幕，加上前任股王康霈*（6919）分割後連續兩天剽悍強攻，帶動早盤醫影（6637）漲逾3%站上月線，長佳智能（6841）、大學光（3218）也連袂走強，愛派司（6918）、羅麗芬-KY（6666）、科妍（1786）、健喬（4114）、東洋（4105）等則持穩高檔，整體多頭氣勢不弱。

亞洲生技大會將在7月23日起一連舉辦四天，今年主題聚焦「掌握亞洲生技新契機」，主辦單位設立CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區等三大展區，包括保瑞、台康、台耀、中裕、逸達、台新藥、圓祥、泰合、進階、宣捷幹細胞等皆有參展。此外，法人指出，保瑞、美時、藥華藥、台耀、台康等多家外銷導向藥廠及原料藥廠，第3季銷售將進入高峰。相關訊息增添族群多頭動能。

前任生技股王康霈*在2022年12月26日以122元登錄興櫃，搭上全球減重藥物熱潮順風車，推升股票價格一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額在2024年3月由每股面額10元變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額由每股5元變更為每股0.5元，股票面額調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍。21日重新上市後強鎖漲停，22日再度快攻漲停，雖未能鎖住，但盤中漲幅仍有6.5%以上，成交量也日增超過10倍、達2.8萬張以上。

康霈 生技股 股票分割 生技族群

延伸閱讀

MLB／逾百年來首次！北美商會促成洋基9月辦「台灣日」

台灣3隊報名！全日本高中鐵道模型大賽 竹塘國中「集集車站」模型參賽

北一女全國科展高中團體組6連霸 網友看作品直呼「最強高中生」

世大運／大會醫護室偏僻 我國中繼站延長服務

相關新聞

台股外資挺 催動黃金交叉…期現貨近十日買超總金額突破千億

台股昨（21）日在權王台積電領跌下拉回，惟外資持續買超41.2億元，加權指數終場僅小跌42點收23,340點，守住上周五...

台股賣壓加重 由紅翻黑跌破5日均線震盪逾350點

美股那斯達克、費城半導體指數上揚，但受關稅未定因素影響，台積電再次挑戰1160元點高點後拉回，指數陷入高盪震盪格局；台股...

大成鋼扛「美國製造」大旗打前鋒 中鋼、中鴻坐鎮 鋼鐵大軍續抗空

川普對台關稅揭曉前，台股持續震盪。惟鋼鐵軍團22日由大成鋼（2027）扛「美國製造」盾牌打前鋒，中鋼（2002）、中鴻（...

亞洲生技大會23日登場！生醫族群熱鬧暖場 康霈爆量續衝

市場觀望川普對台關稅，加上台積電（2330）面臨歷史天價1,160元關卡有壓，台股22日持續於5日線上震盪。而生醫族群2...

TV 面板7月跌幅擴大 法人對面板股維持中立看法

7月下旬TV面板產品報價持平開出，但根據研調機構統計，整體7月跌幅為1.6%，再較6月跌幅0.8%擴大，原因在於部份電視...

台積電由黑翻紅挑戰高點 台股上漲逾百點

美股投資人樂觀預期關稅對經濟影響緩和，美股漲多跌少，但台美關稅未定，台股今天早盤在平盤震盪後上漲逾百點，台積電由黑翻紅上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。