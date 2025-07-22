亞洲生技大會23日登場！生醫族群熱鬧暖場 康霈爆量續衝

市場觀望川普對台關稅，加上台積電（2330）面臨歷史天價1,160元關卡有壓，台股22日持續於5日線上震盪。而生醫族群23日即將迎接亞洲生技大會揭幕，加上前任股王康霈*（6919）分割後連續兩天剽悍強攻，帶動早盤醫影（6637）漲逾3%站上月線，長佳智能（6841）、大學光（3218）也連袂走強，愛派司（6918）、羅麗芬-KY（6666）、科妍（1786）、健喬（4114）、東洋（4105）等則持穩高檔，整體多頭氣勢不弱。

亞洲生技大會將在7月23日起一連舉辦四天，今年主題聚焦「掌握亞洲生技新契機」，主辦單位設立CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區等三大展區，包括保瑞、台康、台耀、中裕、逸達、台新藥、圓祥、泰合、進階、宣捷幹細胞等皆有參展。此外，法人指出，保瑞、美時、藥華藥、台耀、台康等多家外銷導向藥廠及原料藥廠，第3季銷售將進入高峰。相關訊息增添族群多頭動能。

前任生技股王康霈*在2022年12月26日以122元登錄興櫃，搭上全球減重藥物熱潮順風車，推升股票價格一路狂奔，為提升流動性與參與度，股票面額在2024年3月由每股面額10元變更為5元，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額由每股5元變更為每股0.5元，股票面額調整後實收資本額不變，流通股數將增加10倍。21日重新上市後強鎖漲停，22日再度快攻漲停，雖未能鎖住，但盤中漲幅仍有6.5%以上，成交量也日增超過10倍、達2.8萬張以上。