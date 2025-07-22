TV 面板7月跌幅擴大 法人對面板股維持中立看法

7月下旬TV面板產品報價持平開出，但根據研調機構統計，整體7月跌幅為1.6%，再較6月跌幅0.8%擴大，原因在於部份電視品牌業者下修第3季訂單數量；另外，監視器面板報價自6月下旬迄今均持平開出，原因在於供給因部份TV面板產能轉供生產監視器面板而增加，至於NB面板報價亦持平開出。

此外，近期全球總經景氣不確定性受地緣政治、關稅等負面因素而提高，為不利於報價表現的負面因素，因此，法人機構對面板股維持中立看法。

法人機構指出，根據外電報導，LG Display現正推動將螢幕下鏡頭、無偏光片技術、4 sidebendin（(將顯示器4邊彎曲，可實現「無邊框」效果）等新一代OLED技術商業化，此即先前LG Display曾宣布將投入1.26兆韓圜（約9億美元）將開發的OLED新技術，相關動作乃用以強化LG Display在中小尺寸OLED面板競爭力。

另外，依據外電引述美國德州東區聯邦法院消息指出，京東方7月繼5月後，再度於美國控告Samsung Display侵犯4項OLED相關專利，京東方並表示，上述專利多用於三星集團旗下Galaxy Fold 5、Fold 6、S25 Ultra等高階Smartphone，截至目前為止，雙方訴訟中的專利侵權案共有5件，其中3件由Samsung集團提出，2件由京東方提出，判決均尚未出爐；分析師為，京東方於OLED面板市場步步進逼，威脅程度持續加劇，訴訟結果為決定Samsung Display長線營運展望的重要觀察指標之一。

市場法人認為，7月TV面板報價跌幅擴大，原因在於需求降溫後品牌業者要求面板廠降價的態度轉為積極，此外，近期全球總經景氣不確定性上升，因此，對面板股維持中立評價。