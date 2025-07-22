快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

TV 面板7月跌幅擴大 法人對面板股維持中立看法

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖為京東方8K裸眼3D螢幕。（新華社）
圖為京東方8K裸眼3D螢幕。（新華社）

7月下旬TV面板產品報價持平開出，但根據研調機構統計，整體7月跌幅為1.6%，再較6月跌幅0.8%擴大，原因在於部份電視品牌業者下修第3季訂單數量；另外，監視器面板報價自6月下旬迄今均持平開出，原因在於供給因部份TV面板產能轉供生產監視器面板而增加，至於NB面板報價亦持平開出。

此外，近期全球總經景氣不確定性受地緣政治、關稅等負面因素而提高，為不利於報價表現的負面因素，因此，法人機構對面板股維持中立看法。

法人機構指出，根據外電報導，LG Display現正推動將螢幕下鏡頭、無偏光片技術、4 sidebendin（(將顯示器4邊彎曲，可實現「無邊框」效果）等新一代OLED技術商業化，此即先前LG Display曾宣布將投入1.26兆韓圜（約9億美元）將開發的OLED新技術，相關動作乃用以強化LG Display在中小尺寸OLED面板競爭力。

另外，依據外電引述美國德州東區聯邦法院消息指出，京東方7月繼5月後，再度於美國控告Samsung Display侵犯4項OLED相關專利，京東方並表示，上述專利多用於三星集團旗下Galaxy Fold 5、Fold 6、S25 Ultra等高階Smartphone，截至目前為止，雙方訴訟中的專利侵權案共有5件，其中3件由Samsung集團提出，2件由京東方提出，判決均尚未出爐；分析師為，京東方於OLED面板市場步步進逼，威脅程度持續加劇，訴訟結果為決定Samsung Display長線營運展望的重要觀察指標之一。

市場法人認為，7月TV面板報價跌幅擴大，原因在於需求降溫後品牌業者要求面板廠降價的態度轉為積極，此外，近期全球總經景氣不確定性上升，因此，對面板股維持中立評價。

OLED 面板 京東方

延伸閱讀

兩岸快遞／陸國安部示警境外晶片藏「後門」 促涉密單位採用國產系統

急起直追押注技術熱點 京東一日連投資3家人形機器人公司

官方約談無用？中外賣零元購退場 改推「高額券」補貼

她愛用淘寶購物「台灣的半價」 內行人推另一電商：更便宜

相關新聞

台股外資挺 催動黃金交叉…期現貨近十日買超總金額突破千億

台股昨（21）日在權王台積電領跌下拉回，惟外資持續買超41.2億元，加權指數終場僅小跌42點收23,340點，守住上周五...

台股賣壓加重 由紅翻黑跌破5日均線震盪逾350點

美股那斯達克、費城半導體指數上揚，但受關稅未定因素影響，台積電再次挑戰1160元點高點後拉回，指數陷入高盪震盪格局；台股...

大成鋼扛「美國製造」大旗打前鋒 中鋼、中鴻坐鎮 鋼鐵大軍續抗空

川普對台關稅揭曉前，台股持續震盪。惟鋼鐵軍團22日由大成鋼（2027）扛「美國製造」盾牌打前鋒，中鋼（2002）、中鴻（...

亞洲生技大會23日登場！生醫族群熱鬧暖場 康霈爆量續衝

市場觀望川普對台關稅，加上台積電（2330）面臨歷史天價1,160元關卡有壓，台股22日持續於5日線上震盪。而生醫族群2...

TV 面板7月跌幅擴大 法人對面板股維持中立看法

7月下旬TV面板產品報價持平開出，但根據研調機構統計，整體7月跌幅為1.6%，再較6月跌幅0.8%擴大，原因在於部份電視...

台積電由黑翻紅挑戰高點 台股上漲逾百點

美股投資人樂觀預期關稅對經濟影響緩和，美股漲多跌少，但台美關稅未定，台股今天早盤在平盤震盪後上漲逾百點，台積電由黑翻紅上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。