台股重返2萬3千點 產業輪動新動力爆發

台灣加權指數近日睽違四個月再度重返23,000點大關，同時台積電（2330）公布第2季營收較去年同期成長38.6%，全年營收成長目標上修至30%。在AI與高效能運算需求強勁帶動下，台股後市依舊可期、氛圍不淡。統一投信台股投研團隊表示，台股短線可能進入高檔震盪區，產業加速輪動，投資人可透過台股基金靈活布局，把握類股輪動帶來的投資機會。

根據CMoney統計至7月18日資料顯示，今年以來，台灣產業指數呈現明顯輪動，各產業表現陸續回升甚至翻正。以半導體為例，第1季受到國際經濟不確定性及庫存因素影響，指數大跌13.6%，但受AI需求帶動；第2季強勁反彈12.82%，成功扭轉頹勢，截至7月18日報酬率已轉為正數；其他如電子零組件與生技醫療，第2季分別受惠於廠商提前拉貨與醫療科技創新，紛紛繳出雙位數報酬率；油電燃氣產業表現最突出，雖第2季小幅修正-0.24%，但受惠能源行情穩定，年初至今漲幅達11.03%，居各產業之冠。

統一投信台股投研團隊指出，聯準會下半年有望啟動降息，為股市提供資金動能，台股長線多頭結構未見轉變。然而，台灣GDP成長下半年成長趨緩、台幣快速升值、政策不確定性以及美中關稅談判等短期干擾因素，使得盤勢進入高檔震盪階段，產業輪動加快，市場資金正由AI及科技股擴散至其他產業。整體而言，目前可將投資重心放在AI伺服器、高階半導體等科技領域，同時透過靈活調整布局以因應政策與國際數據變動。