台股開盤下跌38點 台積電開低5元

台股22日開盤指數下跌38.9點，開盤指數為23,301.66點。台積電（2330）開盤價1,145元，下跌5元。

群益投顧表示，整體電子次產業仍屬強勢輪動；相對弱勢、牽制盤勢攻勢的主要區塊為非電權值，包括金控與多數傳產龍頭。台股上周展開近期相對強勢漲勢，主要受台積電法說與相對美科技股連動的帶動。 時序進入美科技巨頭超級財報周，衝高遇壓震盪的壓力轉增，短線盤勢估陷入高檔震盪，操作宜擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.泛光通訊概念─矽光子將為未來AI產業關鍵技術，SEMI號召成立矽光子產業聯盟，光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟。光通信元件及模組廠光聖（6442）近三月營收年增率均逾60%；聯光通（4903）完成新竹廠設備擴建工程，並在新竹廠內完成產線調整與試產，產出的600芯光纖，符合重要客戶中華電信（2412）需求。

2.政策偏多題材股─包括軍工與電力等相關概念股，在政策偏多光環挹注下，持續有個別強勢股輪動表現。中光電（5371）兼具無人機與機器人概念，子公司中光電智能機器人積極投入無人機領域，並獲得國防部標案。國內第一批綠電交易業者富威電力（6994），具上中下游整合優勢。

周一（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,323.07點，下跌19.12點、跌幅0.04%；S&P500指數上漲0.14%；那斯達克指數上漲0.38%；費半指數上漲0.12%。台積電ADR跌0.64%，收在238.85美元，較台北交易溢價22.2%。

投資人將關注Fed主席鮑爾周二的談話。Verizon的財報成為周一市場的一大亮點，這家電信公司調高業績展望後，股價大漲4%。美國公債價格上漲，推動10年期公債殖利率從周五的4.432%降至4.37%。投資人預料聯準會（Fed）秋季降息，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月至少降息25個基點的可能性為58%。

三大法人周一集中市場合計買超33.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超41.2億元，投信賣超28.8億元，自營商（自行買賣）買超2.7億元，自營商（避險）買超18.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加364口至1,406口，其中，外資淨空單減少1,454口至-6,556口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加831口至633口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,600點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,100點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.91。VIX指數上升0.7至20.95。外資台指期買權淨金額-0.38億元 ; 賣權淨金額-0.21億元。整體選擇權籌碼面偏空。