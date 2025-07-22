美股漲多跌少 台股待關稅確定後反映基本面

美國重量級科技公司本週將陸續公布財報，投資人看好美國關稅措施對經濟衝擊可能緩和，激勵美股標普500指數、那斯達克指數創新高。台股在震盪整理過程，仍待美對台關稅確定，以利基本面反映，除財報之外，聯準會動向也是後續觀察重點。

道瓊工業指數21日微跌19.12點或0.04%，收44323.07點；標準普爾500指數小漲8.81點或0.14%，收6305.60點；那斯達克指數上漲78.52點或0.38%，收20974.18點；費城半導體指數小升6.80點或0.12%，收5739.42點。

台股21日終場下跌42.57點，收在23340.56點。

法人指出，美國對台關稅未定，雖然台股在台積電法說會後大漲，但隨後仍出現觀望氣氛，待一切塵埃落定後，有利於基本面反映。可先觀察特斯拉、Google等美股財報，接續留意美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議動向。

台積電傳出籌組無人機隊，將先導入美國亞利桑那州廠區使用。台積電並未正面回應，僅表示藉由智慧技術提升效率和彈性，並加速全面創新。不過，雷虎、中光電等無人機概念股受到關注。

被動元件大廠國巨與公開收購對象日本芝浦電子（Shibaura Electronics），17日至18日在台北召開會議，國巨21日指出，雙方在經營理念、企業文化，策略方向以及高階技術發展與管制，具有高度共識，雙方規劃參訪工廠，深化理解彼此營運並擬定具體行動方案。

美國在台協會21日在社群媒體表示，美國和台灣正在洽談可能的太空港合作。國科會表示，對於拓展台美太空合作更多可能性，台灣方面樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來進一步評估和討論。