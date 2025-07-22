台股連兩個月大漲，證券商獲利漸入佳境。根據臺灣證券交易所統計，6月全體證券商稅後淨利重返百億元大關、達119.4億元，為今年以來單月最佳，並較5月大增69.7%；上半年稅後淨利339.3億元，較去年同期衰退37.5%，惟減幅已逐漸收斂。

回顧今年全體證券商稅後淨利表現，依序為元月60.7億元、2月75.1億元、3月1.04億元、4月12.6億元、5月70.4億元、6月119.4億元。

其中，3、4月間受到川普關稅干擾，影響投資人進場意願，隨著5、6月狀況已經明顯改善，帶動台股成交量回升，券商獲利跟著水漲船高。

另外，以各項業務來看，6月大盤總成交值約7.7兆元，較5月增加16.1%，帶動6月的證券商經紀手續費收入較5月成長；6月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較5月成長22.94億元，增幅達107.9%；6月證券商承銷業務淨利亦較5月增加4.6億元，增幅達49.1%。

而在上半年數據方面，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少，較去年同期衰退；至於自營業務，因出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年年同期減少142.39億元，減幅約78.68%；承銷業務淨利亦較去年年同期減少約29.3%。

展望台股後市，富邦投顧董事長陳奕光認為，大盤有機會挑戰前波1月7日的23,943高點，看好類股有AI、生技、觀光、航空、內需消費、金融、水泥、鋼鐵、塑化、蘋概股等。