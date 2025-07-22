台股外資挺 催動黃金交叉…期現貨近十日買超總金額突破千億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（21）日在權王台積電（2330）領跌下拉回，惟外資持續買超41.2億元，加權指數終場僅小跌42點收23,340點，守住上周五多方缺口，季線、半年線將挑戰黃金交叉。

統計外資在期現貨兩市已連五日偏多，近十日買超總金額突破千億元。

投顧法人指出，美股財報周符合預期，若關稅結果正向，大盤仍有機會向上挑戰23,500至24,000點區間。

三大法人昨買超33.2億元，其中外資再買超41.2億元，連五買；投信賣超28.8億元，買轉賣；自營商買超20.8億元，連五買，累計買超311.4億元。八大公股行庫則賣超12.6億元，連五賣，累計賣超170.6億元。

統計外資在期現貨兩市連五日同步偏多操作，近五日現貨市場累計買超608.8億元，近十日累計買超逾千億元、達1,013億元；在台指期未平倉淨空單亦連五降，昨再減1,454口至46,556口，較前一月淨空單高點59,873口明顯減少。

權王台積電昨日股價拉回休息，資金輪動至PCB、IC設計、機器人、半導體設備等四大族群，推動健鼎領先創高，金居再攻漲停；千金股以印能科技漲停最強勢，力旺跌7.1%最弱勢，AES-KY下跌25元收990元，使得千金股減少一檔、降至18檔。因市場觀望台美對等關稅，台股昨成交量縮至3,163億元。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總經理黃文清的看法，美國對台灣關稅尚未公布，影響市場信心，加上台積電上周股價衝太快，台股也來到之前的高檔套牢賣壓區，使得昨日調節賣壓出籠，但後市並不悲觀，仍有機會挑戰23,500至24,000點的區間。

外資 台積電

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