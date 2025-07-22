國泰金：台股樂觀指數上揚…風險偏好轉佳 看好國際股市走揚

美國總統川普的對等關稅引發國際高度關注，而在美國陸續與部分國家達成協議後，市場對關稅政策不確定性趨緩，國際股市震盪呈現上揚。國泰金控（2882）昨（21）日發布7月國民經濟信心調查，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚，其中，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查結果顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於24,000點，低點則有52%民眾認為台股下半年低點在20,000點之下。

其中，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查結果顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於24,000點，低點則有52%民眾認為台股下半年低點在20,000點之下。

美國總統川普近期已陸續公布四輪、24個國家的對等關稅稅率，隨著美國關稅政策將於8月1日正式上路，台灣至今尚未收到關稅通知；另一方面，台積電法說樂觀展望、俄國總統普丁願與烏克蘭進行和平談判、台股技術面強勢等利多因素有利於台股持續上攻，因此投資人既期待、又怕受傷害，不少買盤觀望。

國泰金昨天發布有「庶民經濟指標」之稱的7月國民經濟信心調查結果。股市方面，隨著川普貿易政策不確定性縮減，貿易談判結果陸續出爐，全球經濟數據短期穩健，國際股市呈現上揚。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至4.9，風險偏好指數轉佳至5.5。另外，有36.1%的民眾預期未來半年台股將上漲，19.4%的民眾預期台股表現將持平，31.2%則認為未來半年台股將下跌。

7月時事題為「民眾對於2025下半年台股加權指數高低點的預期」，調查結果顯示，31%的民眾認為台股指數下半年高點將介於23,000（含）至24,000區間，其次為22%的民眾認為高點低於23,000（含），僅14%民眾則預期高點會在26,000（含）上方。綜上，有47%民眾認為2025下半年台股高點高於24,000點。

至於下半年台股低點預期，調查結果顯示，32%的民眾認為台股指數下半年低點將在19,000下方，其次為22%的民眾認為低點落在20,000（含）至21,000區間，20%預期低點會介於19,000（含）至20,000區間。綜上，有52%民眾認為台股低點會在20,000點之下。

國泰金本項調查於7月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共11,439份有效填答問卷。