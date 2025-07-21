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外資買超41億 布局神達中信金、調節0050

中央社／ 台北21日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天下跌42.57點，收在23340.56點，三大法人合計買超新台幣37.38億元，外資買超41.29億元，布局神達2.1萬張居冠，中信金與華航分居2、3名；元大台灣50（0050）則遭外資賣超2.1萬張。

台股今天下跌42.57點，收在23340.56點，成交值3040.44億元。自營商買超20.86億元，投信賣超24.77億元，外資及陸資買超41.29億元，三大法人合計買超37.38億元。外資、自營商連5個交易日買超，投信由買轉賣。

根據證交所資訊，外資今天買超前10名神達居冠，約買超2.1萬張。中信金與華航分居2、3名，買超張數分別為1.9萬張、1.8萬張，其餘依序為富邦旗艦50（009802）、長榮航、群益優選非投等債（00953B）、宏碁、仁寶、聯電、復華台灣科技優息（00929）。

外資賣超前10大名單中，元大台灣50（0050）領先，單日遭外資調節超過2.1萬張。台新金位居第2，也遭外資賣超逾2萬張，接續為永豐金、兆豐金、元大高股息（0056）、華南金、國票金、華邦電、友達、廣宇。

外資 中信金

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