就市論勢／食品、觀光股 受關注

盤勢分析

台股昨（21）日因近期漲勢較大下出現獲利了結賣壓，終場加權指數下跌42點收23,340點，位於所有均線之上，技術面呈多頭排列，惟整體成交量僅約3,163億元，在股價漲多下市場追價意願相對較低。

自美國總統川普4月2日宣布對多個貿易夥伴提高關稅稅率以來，相關政策細節與實施時程幾經變動，於7月陸續向各國公布最新關稅稅率，美國關稅衝擊逐漸明朗化，加上中、美有望延長關稅休戰三個月，降低金融市場不確定性與衝擊。此外，令市場振奮的是美國放寬對於中國半導體管制政策，允許輝達恢復對中國大陸銷售H20晶片，將帶動當地AI與雲端業者的需求回補，使美股四大指數頻創新高。

台灣持續受惠美國關稅轉單與提前拉貨效應，上市公司6月營收年成長7.3%，7月中旬進入上市櫃公司財報法說旺季，第2季關稅與美元弱勢對企業獲利影響與下年營運展望將陸續揭露，台灣尚未收到關稅通知信，加上美國準備在未來兩周推出針對特定產業如半導體、木材、關鍵礦產、藥品等關稅措施，目標是將國別與產業別關稅在8月1日同步生效，預計先發布對銅課徵50%關稅的細節。由於近期台股持續上漲，因相關衝擊不確定增加，使得潛在下跌風險機率加大，在高度不確定下操作態度仍須謹慎，等待台灣關稅明朗。

投資建議

市場主流開始轉為電子與傳產輪動，表現較好類股為AI相關供應鏈族群、電腦周邊、塑膠、生技、電器電纜等類股，表現較差族群為資訊服務、金融、航運股、半導體類股等。短期內籌碼仍相對乾淨，但此波自低點反彈以來漲幅已大，加上美國與台灣進入企業財報期，基本面受關稅與台幣升值影響將顯現，可能進入震盪盤整下，看好季報良好與營收成長力道強標的，如AI伺服器供應鏈等類股、受惠新台幣升值的食品與觀光類股等，建議順勢操作。