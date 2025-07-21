上市公司今年起需全面申報永續報告書，台灣正式邁入永續揭露的關鍵階段。臺灣證券交易所近期全面升級「ESG InfoHub」平台，推出全新「永續報告書範例專頁」，並新增多項儀表板指標，強化資料應用與視覺呈現，打造更友善、更有溫度的ESG公開資料平台。

永續報告書編製工作包括架構規劃、重大主題揭露與準則應用，對於首次編製或尚在熟悉中的企業而言，仍具有實務挑戰。此次ESG InfoHub升級的「永續報告書範例專頁」，即針對企業實務需求所打造，依報告書資訊、永續經營、利害關係人與重大主題、治理面、環境面、社會面等框架分類整理，搭配清晰標示與美編排版，協助企業快速掌握編製邏輯與架構重點。

為提升頁面親和力與使用者體驗，專頁亦整合形象影片與理念文案，說明永續報告書在資訊揭露以外，亦為企業與社會溝通的重要工具。「從永續報告書出發，讓ESG成為每一個選擇的起點」，證交所表示，ESG InfoHub希望透過這個專頁，邀請更多利害關係人一起理解、參與永續，不僅是協助企業撰寫，也鼓勵投資人、勞工、學生以及所有關注永續議題的大眾，透過案例學習，共同迎接全體上市公司發布永續報告書的新時代。

除永續報告書範例外，ESG InfoHub也持續強化ESG資料的視覺化數據應用。使用者可透過儀表板功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較，並瞭解年度變化情形。

另為協助企業簡化流程、降低負擔，今年初證交所亦已於「ESG數位平台」建置輔助產製永續報告書功能，上市公司可直接帶入所申報ESG指標，快速形成報告書初稿。ESG數位平台與ESG InfoHub形成支援永續揭露的數位雙引擎，前者著重申報端簡化作業程序，後者強化資料公開與應用效果，兩者共同推動ESG資訊品質與透明度的提升。

證交所提醒，2024年度永續報告書申報截止期限為今年8月底，鼓勵各上市公司善用ESG InfoHub與ESG數位平台，加速完成申報作業。